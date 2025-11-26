Barrio Traut se la juega ante Ferro

El equipo de Dardo Rivarola necesita sumar esta noche en cancha ferroviaria para poder acercarse a las semifinales. Los albicelestes, ya clasificados, están segundos y buscarán la punta del certamen Clausura 2025. El partido de penúltima fecha, será transmisión de FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

Esta noche desde las 21hs. en el estadio «27 de Abril» de las Avenidas Avellaneda y Alfredo Vidal, Barrio Traut, que está quinto en la tabla de posiciones con 12 puntos, se juega gran parte de sus chances clasificatorias cuando se cruce con un rival como el de hoy, equipo con el que se conoce y mucho.

En la primera rueda de este campeonato Clausura igualaron en el CEF Nro. 6 pero ahora, la situación es diferente.

El conjunto de camiseta amarilla necesita sí o sí sumar para poder llegar con vida a la última fecha del próximo domingo cuando deba enfrentarse con El Hollín, otro rival directo en zona de clasificación.

Una derrota del equipo de Dardo Rivarola, lo relegaría demasiado y lo obligaría a depender demasiado de otros resultados para poder alcanzar la clasificación.

En cambio Ferrocarril Roca, que marcha segundo con 18 unidades, a sólo un punto del líder Juventud Unida, tendrá como motivación, intentar recuperar la punta del campeonato Clausura que está llegando a su final de fase regular cargado de mucha expectativa.

