BM – miércoles 26 de noviembre

LAS FLORES RECIBIÓ UN RECONOCIMIENTO EN EL ENCUENTRO ANUAL «MUNA» Se destacó la importancia de avanzar en políticas para la infancia y la adolescencia. Representantes de las Secretarías de Educación y de Desarrollo Humano del Municipio de Las Flores, Silvina Castro, Mariana Risso y Silveria Giménez, participaron del Encuentro Anual MUNA realizado en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. La apertura estuvo a cargo de Natalia Lima, referente MUNA del Ministerio, quien agradeció el compromiso sostenido de los municipios bonaerenses en fortalecer la iniciativa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia), impulsada por UNICEF y acompañada por el grupo Pharos. Lima destacó la importancia de consolidar políticas públicas locales que garanticen el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, reconociendo especialmente el esfuerzo de los equipos técnicos municipales. Durante la jornada, Las Flores, que adhiere a MUNA desde 2024, recibió un reconocimiento por haber completado el autodiagnóstico y presentar sus planes de acción, un paso clave dentro del proceso de mejora continua promovido por la iniciativa. La participación de Las Flores en este encuentro reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las nuevas generaciones y con la construcción de políticas públicas sustentadas en diagnósticos reales, acciones concretas y ampliación de derechos.

EL CONCIERTO INTERNACIONAL “CARLOS GARDEL ORIGINAL” SE PRESENTARÁ EN EL TEATRO ESPAÑOL Este sábado 29 de noviembre a las 21 horas en la reacondicionada sala del Teatro Español habrá tango de primer nivel con el gran espectáculo “Carlos Gardel Original” que será protagonizado por el cantante Leonardo Pastore que llegará a Las Flores acompañado por destacados músicos de nuestro país. El concierto, que se realiza en marco de los 100 años de la histórica visita de Carlos Gardel a Las Flores, quien en marzo de 1925 cantó en la sala de la avenida Carmen 614, trae consigo cuestiones muy valiosas, debido a que la orquesta utilizará una guitarra original que fuera propiedad de Carlos Gardel. “Carlos Gardel Original”, que recorrió distintos países como Ecuador, Perú, Japón, España y más, se transformó en un álbum que se escucha con la magnífica voz de Leonardo Pastore y que, en su grabación, contó con la producción artística de León Gieco.El espectáculo recreará temas inolvidables del “Zorzal criollo”, cómo fueron: “Por una cabeza”, “Mi Buenos Aires querido”, “El día que me quieras” y “Volver”, entre otros. Un show imperdible que la Dirección del Teatro Español presentará en nuestra ciudad dentro de los grandes eventos destacados del año. Las entradas continúan a la venta en la Boletería del Teatro en el horario comprendido entre las 8 y las 14 horas.

SE REALIZARÁ UNA INTERESANTE CLÍNICA DE HOCKEY GAOT SPORTS EN LA CANCHA MUNICIPAL La Secretaría de Deportes y Cultura de la Municipalidad de Las Flores, en su incansable labor de promover el deporte, y la Asociación Las Flores Hockey, precursor de la infraestructura y el desarrollo del hockey, invita a la Escuela Municipal de Hockey, Hockey Femenino Las Flores, Hockey Masculino Las Flores (Matungos y Matunguitos) y Club Atlético El Taladro a la Clínica GOAT Sports, que se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre en la cancha del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” (Islas Malvinas entre Roberto Trucco y Rivadavia).

El evento se pondrá en marcha a las 10 horas con las categorías iniciales mixtas (Escuelitas de 4 a 10 años), Sub 12, Sub 14 y Sub 16. Luego está programado el Tercer Tiempo y, a las 15 horas, el encuentro continuará con las divisiones mayores más de 18 años. Por informes e inscripción comunicarse a los siguientes números: (2244) 504151 (Agustina); (2244) 475524 (Daniel); (2244) 426591 (Lourdes); (2244) 427281 (Agustín); (2244) 426083 (Hugo) y (2244) 503952 (Juan).

LAS FLORES BÁSQUET CAMPEÓN DE LA “COPA DE PLATA” EN LA CATEGORÍA MINI La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita al equipo de la división Mini de Las Flores Básquet por adjudicarse la “Copa de Plata”, en el marco del certamen que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría. En el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6 y con la coordinación del profesor Esteban “Poroto” Loviso, se desarrolló el cuadrangular final con estos resultados: en la fase semifinal, Las Flores Básquet derrotó 54 a 30 a Chacarita de Azul y Racing de La Madrid le ganó 63 a 20 a El Fortín de Olavarría. Asimismo, por el tercer y cuarto puesto, Chacarita venció 54 a 21 a El Fortín y, en la final, Las Flores se impuso 57 a 37 sobre Racing. La exitosa jornada fue presenciada por el intendente interino Fabián Blanstein; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz y el director de Deportes, Recreación y Juventud; Favio Folini; además de Diego Lancione y Ricardo Sosa, presidente y secretario de la Asociación de Básquet de Olavarría, respectivamente.

Por otro lado, debemos consignar que los encuentros fueron arbitrados por el florense Nicolás Loviso, quien formó parte de todas las categorías de Las Flores Básquet, y Morena Román. El plantel de nuestra ciudad estuvo integrado por: Gael Cejas Nunes, Nicolás Guidini, Juan Pablo Franco, Francisco Galván, Fidel Municoy, Simón Municoy, Felipe Jäger, Felipe Gayo, Fermín Muñóz, Amadeo Cartasso, Jeremías Etchegaray, Benicio Elgue, Tahiel Mendoza, Clemente Martins y Bautista Mazzei. D.T.: Pablo Roncoli.

