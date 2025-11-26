26 de noviembre de 2025

El «campeón del mate» sigue llevando el nombre de Las Flores al país

37 minutos atrás Fm Alpha

El florense Abel Fernández fue nuevamente noticia. El mejor cebador de mate del país obtuvo el primer premio en el rubro «Mejor cebador de mate tradicional» en la 47ma. Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate que tuvo lugar en Apóstoles (Misiones) del 13 al 16 de noviembre. Al regresar con el diploma bajo el brazo, Abel habló con la 91.5. «Muy contento por la experiencia porque además del certamen hubo diversas exposiciones con diversas yerbas de la región, números musicales y también una muy importante Jornada Tecnológica para productores». En otro orden, Fernández mencionó que «hace poquito estuve en el programa Luzu TV que es muy visto en streaming y también fui invitado al programa de Jimena Monteverde en Magazine. Adonde voy siempre digo que vengo de Las Flores».

 

 

 

