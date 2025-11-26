26 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

(Ver orden del día) Con un orden del día de 19 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19hs. y de manera formal la segunda sesión ordinaria del mes de noviembre. Entre lo más destacado, el Bloque Adelante Juntos presentará un Proyecto de Resolución sobre implementación bonificación extraordinaria empleados municipales. El mismo bloque político también elevará otro Proyecto de Resolución sobre tareas de mantención y reparación en cementerio. En otro orden, se conocerán despachos de la Comisión Plenaria sobre iluminación en Avda. Carramasa y Av. Cruz Marqués y prohibición uso espuma en Corsolandia. Asimismo, la Comisión de Desarrollo Local se referirá a un Expediente de la Sociedad Protectora «Amigos del Animal» sobre un Proyecto de Decreto estado legal predio albergue canino.

Sesion 27 de noviembre orden del dia corregido

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Club Social reinaugura parrilla y mesa de billar con cena para socios y simpatizantes

18 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Vivian Perrone en Nigeria y Etiopía: “Ellos sancionan fuertemente a quienes embisten y se escapan”

41 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El «campeón del mate» sigue llevando el nombre de Las Flores al país

9 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Club Social reinaugura parrilla y mesa de billar con cena para socios y simpatizantes

18 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Vivian Perrone en Nigeria y Etiopía: “Ellos sancionan fuertemente a quienes embisten y se escapan”

41 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El «campeón del mate» sigue llevando el nombre de Las Flores al país

9 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.