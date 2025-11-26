Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

(Ver orden del día) Con un orden del día de 19 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19hs. y de manera formal la segunda sesión ordinaria del mes de noviembre. Entre lo más destacado, el Bloque Adelante Juntos presentará un Proyecto de Resolución sobre implementación bonificación extraordinaria empleados municipales. El mismo bloque político también elevará otro Proyecto de Resolución sobre tareas de mantención y reparación en cementerio. En otro orden, se conocerán despachos de la Comisión Plenaria sobre iluminación en Avda. Carramasa y Av. Cruz Marqués y prohibición uso espuma en Corsolandia. Asimismo, la Comisión de Desarrollo Local se referirá a un Expediente de la Sociedad Protectora «Amigos del Animal» sobre un Proyecto de Decreto estado legal predio albergue canino.

Sesion 27 de noviembre orden del dia corregido

