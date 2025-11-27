Vivian Perrone en Nigeria y Etiopía: “Ellos sancionan fuertemente a quienes embisten y se escapan”

En “El Periodistico”, Ernesto Varela conversó con Viviam Perrone, destacada luchadora por la vida y reconocida a nivel internacional que, detrás de los reconocimientos nacionales e internacionales, acaba de llegar de distintas conferencias en Nigeria y Etiopía invitada por la Juez Monica Dongban-Mensem.

“Participé de conferencias en Nigeria y Etiopia, fui invitada por la jueza que tuvo la pérdida de su hijo en un siniestro vial, ahí ella comenzó a involucrarse. Los hechos viales son la primera causa de muerte en el mundo de los jóvenes, no es la droga, no es el alcohol, son los siniestros viales. Con respetar tres o cuatro leyes se pueden salvar muchas vidas…La jueza organizó una conferencia y charla para hablar sobre las víctimas. Estoy satisfecha de haber estado y representado a la Argentina, por un lado aprendí y por otro pude contar lo que hacemos los familiares de las víctimas aquí en nuestro país…Allá hay dos clases nada más, alta y baja. No fui como turista sino para estar con ellos, me llevaron al Mercado y hablé con mucha gente, hay respeto porque son extremadamente religiosos. Sentí ese querer ayudar, no tenía miedo a la delincuencia porque respetan al otro. En seguridad vial les falta mucho aprender, como por ejemplo la falta del casco en los motociclistas. Lo que me llamó la atención fue el constante tocar bocina algo que acá no estamos muy acostumbrados. Tampoco tienen respeto por la mano y contramano, el tema es que se tiene una costumbre en autopistas, si vas por tu mano y se atasca por la gran cantidad de vehículos, y por la mano contraria hay poco transito, se cruzan y utilizan la vía de enfrente para viajar…Eso me llamó muchísima la atención”. Destacaba.

Siguiendo con la conferencia, dijo: “A la conferencia fueron jueces, ministros, reconociendo que hay que modificar sus costumbres. Ellos saben qué es lo que tienen que modificar y están dispuestos a hacerlo. Acá ese interés no lo veo como en reparar rutas, por ejemplo, ellos sancionan fuertemente a quienes embisten y se escapan, a quien se escapa que ha provocado un siniestro, pueden tener penas de 20 años…ellos hablan de la ley del buen samaritano, acá se escapan generalmente y le dan 3 años en suspenso…”. Decía.

Ante la consulta sobre el fenómeno, como que existe un desinterés por la vida, dijo: “Hay una soberbia de pensar cosas de que uno todo lo puede, hacer willy con las motos, hacer un finito, conocí el caso de un señor en Flores donde mataron a un señor haciendo un finito.. esa soberbia del “yo puedo”, bueno acá no se usa el casco, no creo que nadie quiera matar a su hijo llevándolo en moto sin casco, pero lamentablemente los siniestros son mayor causa de muerte en los jóvenes en el mundo”. Remarcaba.

Por el lado de la ley en la provincia de Mendoza, donde no se puede conducir y tomar mate, dijo: “Me parece perfecto multar a quienes van tomando mate y conduciendo. Existe esa resolución y si existe en las provincias mucho mejor. Muchos van con una sola mano conduciendo, a veces se queman o se les vuelca por una distracción y con un simple volantazo podes provocar una muerte. Lo ideal es detenerse al costado de la ruta y después seguir”.

Finalizando, Viviam también se refirió al llamado a licitación para repavimentación de la ruta 3: “Recién ahora salió la resolución, hay que ver quién lo va a hacer mientras tanto seguimos con esas casi 20 muertes por siniestros…El simple hecho de cortar los yuyos, demarcar, que se vean bien los carteles, es lo básico y no es un gasto tan grande”. Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A VIVIAM PERRONE

