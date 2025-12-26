Barrio Traut será rival de Ferro en la Copa de la Liga

Finalmente el equipo de Dardo Rivarola, tras el sorteo, y tal como lo estipula el reglamento, adquirió el derecho de jugar frente a Ferrocarril Roca el partido por el trofeo de fin de año que pone en juego la Liga de Futbol de Las Flores. El partido se jugará el domingo a las 18 Hs.

Por Flavio Iacomini

Último partido del año para el futbol oficial de Las Flores. El estadio “Orestes Propato”de Cef N° 6 será el escenario del encuentro que por la Copa de Liga de Fútbol de Las Flores disputarán el Bicampeón Ferrocarril Roca con el Subcampeón del Torneo Apertura 2025 Barrio Traut.

El reglamento de la Copa de la Liga expresa claramente que en caso de repetirse el campeón del Apertura y Clausura, como ha sucedido este año por la obtención del título de los albicelestes en los dos torneos, el que tiene derecho a acceder a jugar la Copa es el subcampeón.

Como en el Apertura ese lugar lo ocupó Barrio Traut y en el Clausura Juventud Unida fue el subcampeón, debían jugar un partido eliminatorio entre los dos equipos para definir quién sería el rival de Ferro en este caso.

La otra opción que dice el reglamento, es realizar un sorteo entre los dos subcampeones. Los delegados de los clubes en pugna, decidieron esto último, por un cuestión de tiempo, ya que el partido de la Copa de la Liga se debía disputar este domingo antes de fin de año.

En el sorteo, quedó decretado que Barrio Traut, será finalmente el rival de los ferroviarios y por esta razón el domingo a las seis de la tarde se jugará el último partido del año donde estará en juego la tan preciada Copa.

