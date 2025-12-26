La ilusión de los peques al máximo con el trineo de Papá Noel

La familia Crego elevó la ilusión de los peques con la recorrida de Papá Noel. Si bien la participación de este personaje se ha realizado en distintos lugares, el hecho de salir Papá Noel con un trineo, elevó al máximo la ilusión de los más chiquitos. Por esto, conversamos con Yamila que estuvo en el armado del pequeño proyecto.

“Arranco el año pasado, lo hice en el garage de casa, lo vestí como la casa de Papá Noel, vino muchas gente, regalamos donas… este año se nos ocurrió recorrer y salir a los barrios, el barrio, Solidaridad, FONAVI, Bandera Blanca de Villa Toto, Toque Toque, Plaza Sol, la verdad fue muy hermoso y la gente enloquecida porque era algo diferente de recorrer los barrios donde hay muchos nenes que por ahí no podían llegar a la plaza, lo hicimos con la familia, mi hermana Yanet, mi cuñado Diego Paleau y yo…lo hicimos de corazón para sacarles una sonrisa a los nenes, sin fines de lucro, y motivar, ya que cada vez más se pierden estas fiestas por muchos motivos, estuvimos muy contentos y muy agradecidos por la repercusión en las redes sociales, nunca pensamos llegar a todo esto…” Remarcaba Yamila.

