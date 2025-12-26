Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 11ma. fecha del Clausura

Se disputó el pasado domingo en el predio carbonero la undécima fecha del certamen para mayores de 38 años. Los resultados fueron los siguientes: Bandera Blanca 2 (Bastién y Gallardo)-Gorchs 0, El Bosque 2 (Álvarez y Hormaechea)-Juventud Unida 2 (Macías y Urdániz), Los Amigos 0-Rosas 2 (Acosta y Uhalde), CUF 1 (Toledo)-Avellaneda 2 (Folini y Prado) y Atlético 1 (Llamas)-Construcciones Landa 4 (2 Lisazo, P. Amendolare y Ferreyra) y La Terraza 0-El Hollín 0. Libre estuvo Porteño (Cacharí). Con estos resultados, el líder sigue siendo Avellaneda con 25 puntos, Bandera Blanca tiene 22 y Rosas 21 en las principales posiciones. La próxima fecha se jugará el próximo domingo 28 de diciembre.

