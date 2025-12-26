Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 11ma. fecha del Clausura

Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 11ma. fecha del Clausura1 minuto de lectura
Se disputó el pasado domingo en el predio carbonero la undécima fecha del certamen para mayores de 38 años. Los resultados fueron los siguientes: Bandera Blanca 2 (Bastién y Gallardo)-Gorchs 0, El Bosque 2 (Álvarez y Hormaechea)-Juventud Unida 2 (Macías y Urdániz), Los Amigos 0-Rosas 2 (Acosta y Uhalde), CUF 1 (Toledo)-Avellaneda 2 (Folini y Prado) y Atlético 1 (Llamas)-Construcciones Landa 4 (2 Lisazo, P. Amendolare y Ferreyra) y La Terraza 0-El Hollín 0. Libre estuvo Porteño (Cacharí). Con estos resultados, el líder sigue siendo Avellaneda con 25 puntos, Bandera Blanca tiene 22 y Rosas 21 en las principales posiciones. La próxima fecha se jugará el próximo domingo 28 de diciembre.