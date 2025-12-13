Bernardo Lemma Concejal de LLA: “Soy como vaca de pobre, me gusta estar en la calle”

Entrevistamos en “El Periodístico” al concejal electo Bernardo Lemma.

A punto de dejar la jefatura de Anses, el máximo dirigente de LLA en Las Flores, se observó confiado a tal punto que ratificó su candidatura para intendente en el 2027.

“La palabra concejal suena muy fuerte, pero siento que ya estaba al día con muchos de los temas del HCD porque tengo un contacto fluido e iba seguido anteriormente. Las cosas que digo en la radio las puedo decir desde la banca…” Comentaba en el inicio.

“Ya estoy abandonando mi función en ANSES pero soy como vaca de pobre, me gusta estar en la calle, interactúo con gente todo el tiempo y no creo que cambie algo de eso, sino que se va a potenciar. En el HCD será la misma forma de laburo, hoy con 4 representantes ni más ni menos siendo que hasta hace algunos años no existía. Hasta ahora Luciana (Cocola) venía atajando todos los penales, llegó un momento que Luciana tenía 6 proyectos para presentar, imposible para una sola concejal…Ahora podemos empezar a trabajar bien en equipo y que se vuelva más picante…”.

Sobre las ultimas horas en Anses, expresó:

“Anoche hicimos la cena de despedida con el equipo de ANSES. Hasta que no tenga la resolución no diré nada de quien me va a reemplazar por si aparece una mano negra…Es complejo ver si llega alguien de carrera, entiendo que dentro de ANSES hay búsquedas internas para distintos cargos, también hay que entender que los organismos nacionales manejan mucha información…ANSES en Las Flores saca 10 mil cheques todos los meses y ahí entendí el contexto, mi paso por ANSES lo tomé como un proceso de aprendizaje muy fuerte. ANSES es una gran herramienta social, te acompaña desde el embarazo hasta el fallecimiento… En ANSES tenemos control biométrico y se medía cuánto tiempo se trabaja por semana…no es que yo iba y si no iba no pasaba nada. En un horario diferenciado tenía que apoyar el dedo y estoy monitoreado. ANSES tiene mucha tecnología de control que son positivos…”

Por el lado si consideraba que en la oficina había superpoblación, dijo: “Puede ser que en algunas instituciones haya superpoblación. Yo desconocía del trabajo diario de ANSES y no creo que sobre gente acá porque nosotros atendemos también a personas del norte, sur, conurbano, etc. Recibimos trámites de todo el país, no estamos enfocados en lo local. La oficina se para de frente a 40 millones de argentinos. Anoche les decía a los chicos que el día a día de la oficina y los roces que puedas tener con algún vecino te hace olvidar a veces el servicio social que se hace. Para mí fue un orgullo servir desde este organismo. ANSES funciona tan bien y con tanta tecnología que además tiene buena voluntad y con vocación de servicio si hay algún expediente trabado, llamo por teléfono a un colega y seguro me lo resuelve, en ese sentido me saco el sombrero, para mí fue un honor servir al país y los florenses desde ANSES. Todo tiene un ciclo.” Comentaba.

Lemma Intendente:

“Lo que viene es prepararme para tal vez ser el próximo intendente de Las Flores. Siento que me debo preparar lo debo hacer conscientemente, si se da, tomar decisiones desde el día uno, este es un partido que hace dos años nuestro espacio estaba en cero. Teníamos una mínima presencia en el HCD con una banca durante dos años, ahora vamos a tener 4. Ahora además tendremos presencia en el Consejo Escolar con Luis Redondo como también en ANSES y PAMI”. Afirmaba.

Por el lado de lo que viene en las sesiones, dijo:

“Va a haber sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto, la ordenanza Fiscal e Impositiva. Creo que la semana que viene tendremos noticias y lo que quiero trabajar es con la ordenanza de construcción, a una empresa local que se está ampliando queremos cobrarle 50 millones en multa y eso es un castigo. ¿O quieren que hagan una vaquita como se dijo aquí el secretario de producción Chiodini…”

Finalizando, Lemma se refirió a un audio de un sindicalista del sector peronista que sobornaba a una concejal de la ciudad de 25 de Mayo.

“Escuché el tema de UPCN y Héctor Álvarez que es al que te referís con una concejal de 25 de mayo. Desconozco la estructura del HCD de 25 de Mayo. Lo voy a llevar a tablas en el HCD, pienso que toda la persona es inocente a que se demuestre lo contrario. Salió en un medio nacional, pero el silencio avala. Todo muy chancho me pareció, debería haber salido a desmentir diciendo, aunque sea que es falso…” Ratificó.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A BERNARDO LEMMA

