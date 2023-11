Bernardo Lemma. “Hablaremos con las fuerzas locales porque es la única manera de construir”

El ex candidato a intendente por LLA Bernardo Lemma estuvo en los estudios de la radio. Ante la realidad florense y nacional, en estas elecciones, escuchamos su reflexión:

“Haciendo un análisis de la elección a nivel local estamos muy contentos porque superamos las expectativas que teníamos internamente, también un poco sabor amargo porque por 200 votos no metimos un segundo concejal y porque nos dejó muy bien posicionados para lo que viene y para eso, tenemos que estar a la altura de la circunstancias. En lo personal acompañaremos a Fede (Gentilini) en el Concejo y por ahora y cada uno del equipo tendrá un rol políticamente involucrándose con problemas en local para ver cómo podemos poner un granito de arena para que se pueda mejorar…. Lo que tenga potencial legislativo llevarlo al Concejo y la injusticia social plantearlo ante quien sea…El oficialismo perdió casi 3 mil votos con respecto al 2019… Justo nosotros tenemos 3.200 y también lo que se ve hay un retroceso en la cantidad de votos en el radicalismo, de 6 mil y pico bajaron a 4 mil y algo. Creo que fue un poco de cada uno lo que tomamos nosotros… Pase lo que pase, el espacio tiene que estar orgulloso de lo que se hizo. Hace dos años había solo dos diputados de LLA, y dos años después disputarle la presidencia al aparato más fuerte que el kirchnerismo y el peronismo. Hoy que LLA esté pensando que puede tener el próximo presidente es una locura. Hace dos años se hablaba de Larreta o Bullrich y hoy se habla de Massa o Milei…” dijo

“Siento que creo que esto tiene algunas aristas positivas la llegada de gente del PRO que tiene dirigentes muy valiosos, va a tener lo negativo porque habrá una lucha de posiciones como pasa en una coalición. Aquí seguiremos con nuestro espacio, nosotros no somos corderos, cada uno en su espacio se maneja como quiere en cuanto a expresiones y la manera de construir en cada localidad. No nos hemos hablado con la gente de J x C ni con gente de Unión por la Patria. A nivel nacional con tres tercios hacen que en la mesa charlen tres y no dos que es una grieta. Con tres se pueden pensar bien políticas a futuro. En lo local hablaremos con todas las fuerzas porque es la única manera de construir. Sentimos que todavía es prematuro para tener conversaciones cuando resta nada menos que una elección presidencial…”

“A nivel nacional es raro cómo todo se está dando, no esperaba el resultado del oficialismo en un país con una gran inflación del 140 %, la falta de insumos en fábricas, insumos médicos, no hay gasoil, son cosas que me da lástima que las normalicemos, pasan dos o tres días y ya nos parece normal que nos aumenten los precios… Vi un sueldo de un trabajador municipal que cobra 90 mil pesos, esa persona tiene 3 mil pesos por día para gastar, no se puede vivir en ésta situación. Me da tristeza de todo esto que estamos viviendo. La gente, por el día a día, no se pone a analizar que los que nos llevaron a esta situación son ellos y eso es lo que me da lástima. Seguimos avalando que nos peguen un poco y lo normalizamos. El que tiene poco le da miedo perder ese poco que tiene. Estos gerentes de la pobreza nos dan temor que siga…” remarcaba Bernardo.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A BERNARDO LEMMA

