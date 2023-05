Bernardo Lemma: ”No soy fanático de ningún político ni de Javier..”

Después del resumido discurso que tuvo en la presentación de local de Av. Del Carmen el jueves pasado, invitamos a “El periodístico” para conocer mas de la impronta del candidato libertario Bernardo Lema.

“Trabajé hasta hace un año y medio en Bolsas y Mercados de Argentina (Bolsa de Valores), en pandemia me vine a vivir a Las Flores, me hice cargo del negocio familiar (campo). Por el momento prefiero ser emprendedor y quiero estar en mi ciudad…” expresaba al comienzo de la entrevista.

“Hacía consultoría, asesoramiento de negocios, me gustó la Bolsa de Valores, pero tuve un pico de estrés con un trabajo puntual. Luego ingresé a la Bolsa, con varios proyectos de corporaciones. Hay algunas empresas argentinas que intentan sobrevivir y no pensar en la inversión. En el último tiempo desarrollaba paneles de inversión para el litio que se instala en el norte… en la pos-guerra con Rusia como principal proveedor de energía, muchos países tuvieron que reabrir su propia planta, podemos ser exportador de CO2 desde Argentina…” dijo. Sobre su candidatura, manifestó: “La idea de la candidatura surgió hace un par de años cuando me instalé acá y comencé a ver problemáticas locales. Me llamaron de un grupo inversor que estaba interesado en comprar fábrica en Las Flores. Era GGM, fue en diciembre/enero de este año. Más allá que el trabajo era realizar un algo consultivo me tocaba en forma particular, me atrajo la historia del edificio con la historia de Gatic, que supo tener un pasado fructífero. Luego, como sabemos, se hizo todo cuesta abajo hasta desaparecer. Una vez que estuve viendo cómo funcionaba mucho no me gustó la manera de trabajar de Gotelli y su gente, es más, soy uno más de la lista porque no cobré…” afirmó. “Creo que es momento de arremangarse y hacer algo por la ciudad, veo que hay poco desarrollo de lo que es trabajo, estamos muy involucrados en lo que es textil y no nos hemos animado a cambiar la matriz productiva que puede generar otras cosas. Hacía falta un poco de mentalidad fresca y con nuevas ideas, hay que hacer un cambio fuerte de infraestructura, por ejemplo, veo de un Parque Industrial que no tiene la potencia suficiente en servicios para que se instalen más fábricas…Con algunos ajustes podemos tener un cambio, otro punto fuerte que veo es el turismo para que sea más explotado. Con la pandemia, el turismo rural se volvió muy fuerte, hubo mucha gente que quiso y quiere seguir escapando de las grandes urbes y buscar más espacio verde. Hay que crear distintos tipos de eventos y servicios para importar más gente y como consecuencia más plata. No hay que tener miedo a habilitar un montón de eventos que siempre se le ponen la traba. Me dicen algunos emprendedores que “siempre hay un pero, una trabas”. Tenemos que volver a ser esa ciudad que supimos ser con Las Flores Canta, Peñas y Fortines, Encuentro de Motos, ahora el Festival de Música Country…” Sobre su participación política en las elecciones pasadas y su cercanía con Ramón Canosa, explico: “Te cuento, siempre traje propuestas para Las Flores, nunca con interés político. El estar en Buenos Aires y ver muchas cosas me abrió la cabeza, y la traje la propuesta de poder ayudar a las PYMES con su financiamiento, esto genera que las medianas y pequeñas empresas del interior puedan tener llegada a un mercado o a la Bolsa de Valores. Esto hace que las pymes mejoren sus procesos internos y las empujen para adelante…” Sobre el mayor referente libertario Javier Milei, dijo: Con Javier Milei puedo estar en diez cosas de acuerdo y diez cosas en desacuerdo, no soy fanático de ningún político ni de Javier. Tengo un plan de gobierno que se asemeja a lo que podemos bajar a tierra. Con Javier Iguacel por ejemplo, el cuando entró al gobierno municipal en Capitán Sarmiento, eliminó 130 tasas y pasó de 35 cargos políticos a 11. Tuvo un montón de ideas que me gustaría replicar acá. Hoy se cobra por muchas cosas con trabas que jode al comerciante y replica cero a la recaudación. El primer día eliminaré tasas para los comercios y regulaciones que traban el progreso…”

ENTREVISTA COMPLETA A BERNARDO LEMMA

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram