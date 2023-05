Primera jornada del juicio por la Masacre de Monte: las familias y el fiscal piden perpetua

A casi cuatro años de la conocida “Masacre de Monte”, en la que cuatro jóvenes murieron a tiros tras una persecución policial, en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, cuatro efectivos comenzaron a ser juzgados este lunes a la mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata, a cargo de la jueza Carolina Crispiani. Se estima que las jornadas finalicen el 17 de mayo. Los oficiales acusados Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez y el excapitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Alberto García son quienes se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes cuando ocurrió el hecho. “Yo necesito que la Justicia tome ese caso como lo que es: un asesinato de niños inocentes. Y con alevosía, porque dispararon en el auto. Un impacto de bala quedó alojado en el cuerpo de mi hijo”, manifestó Susana Ríos, la madre de Gonzalo Domínguez, una de las víctimas, frente a los tribunales platenses, ubicados sobre la calle 8 entre 56 y 57. Allí, la mujer afirmó que los cuatro policías imputados comenzaron a disparar al Fiat 147 en el que viajaba su hijo junto a Camila López (13), Danilo Sansone (13), Aníbal Suárez (22) y Rocío Quagliariello (17), la única sobreviviente, ya que “pensaron que los chicos los estaban filmando”. “Siguieron a un 147 que iba muy despacio, paseando, durante dos kilómetros, disparando al menos doce veces. Evidentemente, los chicos pasaron por un lugar adonde no sé qué estaba haciendo la Policía. Me imagino qué era… para mí ese fue el motivo”, resaltó Ríos, de acuerdo a la información brindada por Télam. Y agregó: “Cuando uno piensa una persecución piensa que iban a 100, pero no iban a 100. ¿Por qué con semejantes camionetas no pudieron parar un Fiat 147? Evidentemente son asesinos”. A su lado se encontraba Blanca Suárez, la mamá de Aníbal, quien viajó especialmente desde la provincia de Misiones para presenciar el juicio por jurados. “Con mucho esfuerzo llegué hasta acá. Este día es lo que esperábamos. Que llegue la justicia que Aníbal se merece. Que sea perpetua para los cuatro”, finalizó.

