Blanstein por la construcción de las 72 viviendas: “Yo estuve con alumnos míos que trabajan en la obra”

En su decima etapa como intendente interino, visitó los estudios de FM ALPHA 91.5 Mhz, el profesor Fabián Blanstein.

Entre los temas que tocamos, fue el del barrio de 72 viviendas y ante la consulta de Ernesto Varela sobre el empleo de gente no local en la empresa constructora, dijo: Las Flores y la Argentina es libre de transito para todos , “pero no es así”, seguramente habrá de otros lugares, paraguayos, bolivianos, pero vi muchos florenses trabajando ahí, alumnos míos inclusive, pero esta graficado desde prensa seguramente, no sé si mayormente, pero un porcentaje alto vi varios que son de Las Flores como el de la calle Independencia, en el recorrido vi muchos florenses trabajando…” Ante la decena de veces como intendente interino, explicó: “Desde el 2012, mientras estuvo Alberto de intendente siempre lo suplí en su funciones y seguí esa línea de trabajo, me ha honrado con ese lugar y he tratado de hacerlo de la mejor manera posible, nunca tuve condicionamientos para trabajar siempre fui libre en mi accionar porque trabajamos codo a codo y tenemos una gestión dinámica…” Otros de los temas que se tocaron fue el crecimiento de planta de empleados municipales, diciendo: “Prácticamente no ha crecido la planta del municipio, cuando Alberto ingreso en la gestión y Coopershoes solo tenía 80 personas trabajando y todo eso lo tuvo que absorber el estado incluida la situación de GGM…” sobre la cantidad de los que acceden a la jubilación por año, dijo: “se jubilan a 15 o 20 personas en la planta permanente que se modifica con porcentajes muy mínimos, esas jubilaciones nos permites que gente que esta jornalizada, pase a planta permanente..” Escuchá la entrevista de 30 minutos.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA

