Blanstein pre candidato a Concejal: “Fue una decisión en conjunto”

Conversamos con el Pte. del HCD Fabián Blanstein pre candidato a concejal por el oficialismo. En la charla, reflexionó sobre la sesión del jueves pasado, el panorama de la ciudad, los hechos de la gestión y su pre candidatura.

“La última sesión fue muy corta con expedientes que se votaron de forma unánime, proyectos del DE para firmar convenios, el jueves haremos una Comisión Plenaria sobre reunión con el gerente de la Cooperativa por el tema suba de luz y también citamos al secretario de obras públicas sobre el tema veredas y por la noche un expediente por empréstito de 120 millones para comprar 4 camiones que el municipio necesita para hacer mejoras en zona urbana y rural, por este tema que ya se mandó al Tribunal de Cuentas para notificar y ya vino aprobado, habrá una sesión de mayores contribuyentes para darle la aprobación definitiva…” Sobre el tema del consumo y control de combustible que tiene el municipio, dijo: Se fue bajando el consumo de combustible al ser controlado más con sistema GPS y se trata de utilizar lo necesario para optimizar las diversas tareas que desarrolla el municipio…” En otro párrafo: “Hay una planta (empleados) significativa por la cantidad de obras que se hacen por administración con personal municipal capacitado para los trabamos…Que se haya hecho la gran obra de Cruz Marqués e Independencia, con la estructura que se llevó a cabo con técnicos muy preparados y el personal es algo que no todos los municipios tienen, y en eso se trató que cada uno ponga lo mejor de sí… si el intendente gestiona 40 cuadras y puede hacer 80 con administración local es muchísimo mejor… A veces se visualiza que el gobierno de Alberto es sólo obra pública y no es sólo eso. La otra etapa que viene en Independencia sería hasta Carramasa, y de ahí hasta Cruz Marqués y proyectado hasta ruta 3, son estructuras que van a quedar por siempre… Nos damos cuenta los que estamos visibles para la sociedad cuando el teléfono suena menos, y hay menos demanda y es ahí donde te das cuenta que las cosas están funcionando bien. Lo mismo desde la secretaría de desarrollo humano con el acompañamiento en diversas áreas. Hay mucho trabajo de las áreas que ponen lo mejor de sí para que la sociedad esté contenida, igual siempre hay cosas para hacer y por eso se apuesta a un nuevo período…” Sobre la planta industrial dijo: “Por citar un ejemplo, Desde el HCD en su momento se cedió esa calle del SIP para unir lo que está construido y lo que está para construir como la futura planta y de ahí se consiguieron nuevos lotes para el parque para la radicación de empresas…”

Como presidente de Todos por las Flores fui el primero en creer que Alberto tiene aire para seguir haciendo más, el tiene cosas claras para seguir haciendo, no conozco nadie que piense en la ciudad las 24 hs. los 7 días de la semana y los 365 dias del año. Tenemos mucha gente valiosa también pero todos vemos que sigue con energía y entusiasmo. Por eso lo vamos a acompañar de la mejor forma posible. La ciudad está hoy en otra etapa donde se debe empujar el desarrollo productivo, la ciudad se va transformando de a poco en opción turística. Tenemos que retomar la obra de aguas termales que significaría una explosión en ese sentido. Visualizar algo tan hermoso como era antes el Parque con 4 o 5 personas apenas y ver lo que es hoy con 80 personas, es una auténtica joya…Lo del balneario tal vez tendía que estar realizado, es cierto, pero también ese proyecto se ha reflotado. Tengo un respeto por el resto de los candidatos como Federico, Rubén o Bernardo. Todo suma y me pone contento que gente comprometida que pueda ser opción…” por el concepto de la lista a nivel provincia y nación, manifestó: “Lo de Kicillof en la provincia me pone contento. Sus funcionarios siempre nos han visitado. Me ha tocado acompañar en muchas acciones. Se ha puesto mucha impronta y recurso económico a infraestructura escolar y también ha acercado el salario docente con la inflación. Tiene que ver con un gobernador que se ha comprometido con todas las localidades… Y Massa, más allá de la coyuntura nacional, me pone contento y lo estamos acompañando…” respondió.

ENTREVISTA COMPLETA A FABIÁN BLANSTEIN

