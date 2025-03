BM – 17 de marzo

AVANCES EN DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD: VISITA, RECORRIDOS Y DIÁLOGO INSTITUCIONAL El pasado viernes 14, la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Las Flores reafirmó su compromiso con la inclusión y la accesibilidad a través de una jornada de trabajo colaborativo. Recibimos con entusiasmo la visita de Raúl Lucero, Director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad. Juntos, recorrimos los Talleres de Discapacidad, donde Lucero conversó con concurrentes y talleristas, conociendo de primera mano sus actividades y proyectos futuros. La visita continuó en el Taller Alma, donde se destacó el valioso rol de los operarios. Posteriormente, se mantuvo una reunión con la Secretaria de Desarrollo Humano, Mariangeles Basile, y se visitaron las instalaciones de la Dirección de Discapacidad, fortaleciendo el diálogo con el personal. La jornada culminó en el Centro Municipal de Actividades Ecuestres Adaptadas, donde Lucero se interiorizó sobre su funcionamiento y proyectó futuras colaboraciones. Por la tarde, la Dirección de Discapacidad lideró un encuentro con diversas instituciones, en el marco del Día Nacional de la Accesibilidad. Fue en el Salón Rojo, y su objetivo central fue delinear estrategias conjuntas para promover la accesibilidad y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Se presentaron las iniciativas de la Dirección y se abrió un espacio de diálogo para construir un diseño universal comunicacional. La Dirección de Discapacidad agradece profundamente a todas las instituciones y organizaciones que participaron en esta jornada. Su compromiso y disposición para trabajar en conjunto son fundamentales para construir una comunidad más inclusiva y accesible para todos.

CONTINÚA LA CAMPAÑA GRATUITA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 2025 La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, recuerda que se está llevando adelante la Campaña Gratuita de Vacunación Antirrábica 2025. La misma se desarrolla de acuerdo al siguiente cronograma:

– HOY LUNES 17/3: Centro Sur de 17:30 a 20:00hs.

– MARTES 18/3: Plaza Barrio «Empleados de Comercio» de 08:30 a 13:00hs.

Se vacunarán todos los CANINOS Y FELINOS de ambos sexos, mayores a 3 meses. NO SE VACUNARÁN hembras gestantes o animales en tratamientos veterinarios. Recordamos que, para evitar incidentes, se solicita a los tenedores de las mascotas, que los animales sean llevados por una persona mayor de edad, bien sujetos y con bozal en caso de ser necesario en los caninos y dentro de transportadoras o bolsos en el caso de los gatos.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDRZ EN EL INICIO DEL GRAN PRIX BONAERENSE La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de la Escuela Municipal de Ajedrez en la primera fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo ayer en la Escuela Técnica de 25 de Mayo con la participación de 148 aficionados al juego ciencia. Los alumnos de la Escuela Municipal, a cargo del profesor Mario Orlando, lograron los siguientes puestos:

En Sub 8 (9 jugadores), Benjamín Buiraz se ubicó tercero, mientras que en Sub 10 (24 inscriptos) Elson Calzada resultó décimo.

En Sub 12 (22 participantes): 2°) Ciro Branchesi Gómez, 7°) Santino Dierickx y 16°) Lucas Lerra.

Sub 15 (35 anotados): 2°) Gael Benavídez (invicto), 10°) Tomás Espíndola, 11°) Juan Barreto y 26°) Baltazar Padín Fernández.

Sub 18 (16 protagonistas): 9°) Bautista Pires y 10°) Tiano Puente.

Libres (56): 28°) Mario Orlando y 35°) Ana Orlando.

Por otro lado, se entregaron los premios anuales 2024, donde fueron distinguidos Benjamín Buiraz y Elson Calzada (Sub 8); Ciro Branchesi Gómez (Sub 10); Gael Benavídez (Sub 12); Tomás Espíndola y Tiano Puente (Sub 15); y Gonzalo Montes de Oca y Román Eluchanz (Sub 18). También la Escuela Municipal tuvo su reconocimiento al ocupar la cuarta posición en la general.

USO DE CELULAR: ACTUALIZACIONES Y NUEVAS APP «Punto Digital» abre la inscripción a un nuevo curso sobre el uso del celular: actualizaciones y nuevas App. El mismo se dictará en la sede de Punto Digital (Alem y Gral. Paz, subsuelo) los días jueves de 10 a 11 horas, durante cinco clases, comenzando el 27 de marzo. El objetivo del mismo es que los interesados tengan un correcto manejo de sus dispositivos móviles, actualizando sus conocimientos sobre las últimas funcionalidades y aplicaciones disponibles, con especial énfasis en la integración de la Inteligencia Artificial en redes sociales y app de mensajería. Para inscripciones, ingresar al siguiente link: https://forms.gle/FqXAycXaELbs6jRf6 o de lunes a viernes en «Punto Digital», Alem y Av. Gral. Paz, subsuelo; de 8 a 15 horas.

CICLO CINE-DEBATE: PROYECCIÓN DE «YO NENA, YO PRINCESA» El próximo viernes 28 de marzo, el área de Masculinidades continúa con el Ciclo de Cine Debate y te invitamos a la proyección de la película «Yo nena, yo princesa», dirigida por Federico Palazzo. Sobre la película: «Yo nena, yo princesa” es un drama argentino basado en la historia real de Luana Mansilla, una niña trans que luchó por ser reconocida en su identidad de género. La película, inspirada en el libro de su madre, Gabriela Mansilla, sigue su historia y muestra la compleja y traumática respuesta familiar y social ante el hecho y su esfuerzo para lograr convertirse en la primera niña trans reconocida oficialmente por el Estado. Al finalizar la proyección, abriremos un espacio de debate y reflexión sobre la película y la temática. La actividad se enmarca en la previa al día de la visibilidad trans. ¡Traé tu mate y acompáñanos!. Cuándo: Viernes 28 de marzo, 19hs. Dónde: Espacio de la Memoria (Avda. Avellaneda y Pueyrredón). Actividad libre y gratuita para todo público. ¡No te lo pierdas!. Coordina: Equipo de Masculinidades, Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia.

TALLER DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE TEXTOS La Secretaría de Educación de la Municipalidad de Las Flores informa que se encuentra abierta la inscripción para el Taller de Fortalecimiento pedagógico para la comprensión y análisis de textos destinado a estudiantes de 6to año del nivel primario y 1er año del nivel secundario. El mismo tiene como objetivos acompañar las acciones de articulación para fortalecer las trayectorias escolares de estudiantes para que puedan conocer y utilizar técnicas y estrategias básicas de estudio, generando hábitos de lectura que optimicen la comprensión y análisis de textos; además se busca fomentar el pensamiento crítico como base para mejorar el rendimiento escolar. El taller tiene una duración de seis encuentros y será dictado los días jueves de 18 a 19 hs. en la sede de la Secretaría de Educación. Comienza el jueves 20 de marzo. Los interesados pueden inscribirse en el siguiente formulario

https://forms.gle/Xp4BpTyC8PZ8hPT28 o personalmente en Av. General Paz y Alem, 1er piso.

Para mayor información comunicarse al TEL 440956, al WhatsApp 2244 464216 o al mail educacion@lasflores.gob.ar

LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO INCLUSIVO EN EL 3° OPEN COPAR INTERNACIONAL DE LA PATAGONIA 2025 La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a los integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo Inclusivo que intervinieron en el 3° Open COPAR (Comité Paralímpico Argentino) Internacional de la Patagonia 2025, disputado en Neuquén desde el jueves 13 hasta el sábado 15 de marzo. Alrededor de 300 atletas de diferentes provincias, entre ellos quienes participaron en los Juegos Paralímpicos París 2024, protagonizaron este importante torneo en el cual se apreció un interesante nivel, donde los alumnos de la profesora Fernanda Negrete estuvieron a la altura de las circunstancias logrando los siguientes resultados: Nehuén Santillán (PC38) se adjudicó las pruebas de 100 metros, salto en largo y lanzamiento de disco, mientras que Blas Flores (T20) fue 2° en lanzamiento de bala, 4° en 400 metros y 5° en salto en largo. Por otro lado, Wenceslao Larramendi (PC32) resultó 5° en lanzamiento bala y clava, y Nadia Capurro (PC32) clasificó 4° lanzamiento de bala y 5° en lanzamiento de clava. Debemos consignar que el evento fue organizado por la Secretaria de Deportes y Juventudes, Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Gobierno de la Provincia de Neuquén y la Asociación Civil Derribando Barreras Neuquén, con el acompañamiento de la Federación Atlética Neuquina y el Comité Paralímpico Argentino, y fiscalizado por el Comité Paralímpico Internacional.

LA COMUNIDAD FLORENSE DISFRUTÓ DE LA FERIA SABORES DEL MUNDO Fue masiva la presencia del público durante los tres días de realización de la Feria Sabores del Mundo, un evento programado por la Dirección de Cultura Municipal que se desarrolló de manera exitosa este último fin de semana en Plaza Mitre. El espacio público principal de la ciudad lució con mucho colorido y se observaron muestras de la alegría de parte de la gente que se acercó a participar de una feria donde se pudo degustar comidas típicas de diferentes países, donde no faltó tampoco la instalación de los puestos de artesanos y manualistas que se sumaron para hacer más interesante aun la propuesta. Hubo largas colas en los distintos stands para poder comer paella española, pizzas italianas, goulash rusos, fiambres y quesos de la provincia de Córdoba, papas fritas de Balcarce, tragos de países centroamericanos, cerveza alemana, licuados y frutas de Brasil, tacos mexicanos, como así también gastronomía del Líbano, de Francia y de otras naciones que estuvieron representadas en este destacado evento. A todo este servicio se le sumaron los juegos infantiles, las kermeses y la actuación de artistas locales en el escenario emplazado en el veredón central de la plaza. Cantaron en la Feria Sabores del Mundo Celeste Condinanzo, Flavio Benavidez, Sasha García, Paola Crego, Ema Juarez y Lucy con su movida tropical. La Feria Sabores del Mundo llegó este pasado fin de semana a Las Flores y dejó su buena marca registrada. La comunidad florense pudo disfrutar de todo lo vivido.

