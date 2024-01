BM- 29 DE ENERO

INVERTIR EN EDUCACIÓN, APOSTAR AL FUTURO: PROGRAMA DE APOYO A ESTUDIANTES DE MEDICINA

Luego de lo anunciado meses atrás por el intendente Alberto Gelené, el Municipio pone en marcha el programa de inversión en educación y acompañamiento a los florenses que comienzan o que ya se encuentran realizando la carrera de Medicina.

En un encuentro con los jóvenes y las familias, se detalló cómo será la implementación de este apoyo que recibirán durante el transcurso de la carrera y que se llevará a cabo a partir de un compromiso de honor asumido en conjunto, que se irá analizando a medida de la regularidad de los estudios.

Desde la Municipalidad de Las Flores, a partir de las gestiones que continúan realizándose y de este desafío a llevar adelante, el objetivo es apostar a los alumnos no sólo por su formación sino para que también a futuro, una vez culminados sus estudios, regresen a la ciudad y asi poder contar con más profesionales médicos en los distintos efectores de salud.

ESTE VIERNES “MILONGA DE VERANO” EN LA SECRETARÍA DE CULTURA

Este viernes 2 de febrero, con la organización del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires junto a la Municipalidad, «Abrazadxs al Tango» presenta Milonga de Verano en Las Flores.

A las 20:00 horas, clases con:

– Delfina Pissani y Diego Valero

– Cecilia Rosas y Matías Goyenetche

A las 21 horas, tiempo del Milongón con distintos shows:

– Bailan Delfina y Diego

– Musicaliza DJ Burga

– En vivo “Las Flores Trío”

La jornada será en la Secretaría de Cultura, Av. Gral. Paz 570. Actividades libres, gratuitas y por orden de llegada.

GRAN CANTIDAD DE PÚBLICO DISFRUTÓ DE LA PRIMERA NOCHE DE LAS PEATONALES 2024

Fue masiva la presencia de gente en la jornada debut de las Peatonales 2024 que la Municipalidad de Las Flores organizó con éxito ayer domingo en pleno centro de la ciudad.Esta primera edición estuvo caracterizada por la solidaridad, dado que la comunidad pudo colaborar de distintos modos con la Selección Sub 17 de Fútbol que representará a Las Flores en Brasil. El público no solo se quedó hasta el final para observar las propuestas artísticas que pasaron por el escenario montado en la intersección de las Avenidas San Martín y General Paz, sino que además se hizo su tiempo para recorrer los stands de artesanos y emprendedores. La gente también debió hacer largas colas para poder comprar en los carritos gastronómicos que lucieron repletos en el sector de Plaza Mitre sobre Av. Carmen.Además, los niños compartieron los juegos e inflables ubicados sobre Avenida General Paz y en otro espacio de la avenida principal, estuvieron los stands de los Centros de Promoción Comunitaria, Hogar Agrícola, Dirección de Discapacidad y se desarrollaron actividades artísticas de la Secretaría de Cultura y Deportes. En el escenario, con la conducción de Flavio Pérez, estuvieron: Luis Álvarez con su Taller de Canto interpretativo “La voz diferente” que presentó a Mariana Minoli y Gonzalo Petreigne; el grupo de danzas The Factory Crew conducido por sus profesoras Lara Benavidez y Catalina Díaz; el grupo folklórico La Patio I Tierra y el cierre del exitoso evento artístico cultural fue protagonizado por Chato Moyano y Luna Negra.La Peatonal Cultural 2024, con toda su fuerza y alegría, tendrá su continuidad con otra importante jornada el próximo domingo 11 de febrero.

COMUNICADO

La Municipalidad de Las Flores informa, luego de consultas a la empresa, que la falta de presión de agua del fin de semana se debió a problemas operativos de ABSA que afectaron a distintos sectores de la ciudad.En el marco de esta situación, que agravó los inconvenientes propios de la época por mayor consumo debido a las altas temperaturas, se solicita el uso responsable y solidario del agua corriente.