BM – jueves 1 de junio

JUEVES 8 DE JUNIO OPERATIVO DE DOCUMENTACIÓN EN NUESTRA CIUDAD La Municipalidad de Las Flores informa que el próximo jueves 8 de junio el Registro Provincial de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, realizará un Operativo de Documentación en nuestra ciudad. Estará ubicado en el Palacio Municipal (Av. Rivadavia y Av. San Martín) y el horario de atención será de 9 a 15 horas.

En el operativo se podrán realizar trámites de DNI, solicitud de partidas, certificado de domicilio y extravío, Certificados de Pre – Identificación (CPI); empadronamiento de personas extranjeras; inicio de trámite de cambio de género.

GANADO BONAERENSE 6X6: HASTA EL 30 DE JUNIO HAY TIEMPO PARA CARGAR RESULTADOS DE ANÁLISIS La Dirección de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Desarrollo Productivo recuerda a los productores agropecuarios de menos de 300 animales que hay tiempo hasta el 30 de junio para cargar resultados de análisis de control de enfermedades venéreas en toros. Este trámite es requisito para la emisión de guías de traslados de toros, toritos y vacas. En marco del Plan Ganado Bonaerense 6×6, a través del Eje para la Prevención y Erradicación de Venéreas en Bovinos, se busca promover el incremento en la eficiencia reproductiva y productiva de los establecimientos pecuarios a través de la mejora en el control sanitario sobre las principales enfermedades venéreas del ganado bovino.

CICLISMO: JUAN MAZZOLA PROTAGONISTA EN EL CAMPEONATO ARGENTINO El florense Juan Mazzola disputó hasta el final por un lugar en el podio en el marco de la competencia de pelotón de la categoría Master “A1” correspondiente al Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta, que se llevó a cabo desde el miércoles 23 hasta el domingo 28 de mayo en Misiones. El autódromo de Posadas (4.370 metros) se convirtió en un escenario por demás exigente, teniendo en cuenta que, a pesar del esfuerzo y sacrificio, solamente pudieron culminar solamente ocho ciclistas los 100 Km. que incluyó la prueba y entre ellos se encontraba nuestro representante, que cumplió claramente con las expectativas. El vencedor fue Luis Alejandro Aquino (Santa Fé; 2h54m40seg), siendo escoltado por Jonatan Damián Ezequiel Moyano (Mar y Sierras; 2h54m55seg) e Ignacio Arriaga (Pueblo de La Paz; 2h55m07seg), mientras que Juan Mazzola ocupó la séptima ubicación (Pueblo de Paz; 2h58m41seg). Debemos consignar, además que también fue de la partida Iván Crowley, quien puso todo su empeño para estar lo más adelante posible. La Secretaría de Deportes felicita a ambos pedalistas por afrontar esta importante competencia que organizó la Asociación Misionera de Ciclismo, con la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS AL REGIONAL EN BEACH VÓLEY La Secretaría de Deportes informa que ayer en el Parque Plaza Montero se llevó a cabo la eliminatoria de Beach Vóley, en el marco de la instancia local correspondiente a los Juegos Bonaerenses 2023. Luego de varios partidos muy disputados, con pasajes más que interesantes de juego, las duplas que accedieron a la fase regional fueron: Catalina Vázquez y Priscila Martínez, Rocco Lemma y Pedro Stuer (Sub 14); Kiara Lamas y Anastasia Gutiérrez, Elías Caminos y Thiago Lizaso (Sub 16); Caterina Stábile e Isabela Lagano, Francesco Repetto y Francisco Moyano (Sub 18); Michela Emma y Malena Pérez, Bautista Mazza y Leonel Daprotis (Universitario).

