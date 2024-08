BM – jueves 15 de agosto

SÁBADO 17 !FESTIVAL INFANTIL, PROPUESTAS PARA TODA LA FAMILIA! La Municipalidad de Las Flores, a través de distintas áreas, invita a toda la comunidad al Festival Infantil en el Paseo de la Estación. Este sábado 17 celebramos el Día de los Niños y las Niñas con propuestas para toda la familia. En esta jornada llena de diversión, alegría y encuentro habrá juegos, bailes, música, inflables, sorteos y muchos premios. También se podrá disfrutar de distintos shows: coreografías y obra de las referentes de los Centros de Promoción; Freestyle de Ivan Lescano; Chato Moyano; Circo Doña Fresca; La Sonora de Martín y Capricho de Amor. La actividad será desde las 14 horas en el Paseo ubicado en Av. Pellegrini y 25 de Mayo.

PAGO DE LOS PROGRAMAS “JOVEN” Y “ENTRENAMIENTO” El Servicio Municipal de Empleo informa a los beneficiarios de los Programas “Joven” y de “Entrenamiento”, dependientes del Ministerio de Capital Humano de la Nación, que hoy jueves 15 se efectúa el pago correspondiente al mes de agosto. Corresponde a los beneficiarios con todas las terminaciones de documentos.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: MAÑANA JORNADA DE VOTACIÓN EN ROSAS Mañana viernes 16 de agosto tendrá lugar la jornada de votación del Presupuesto Participativo en Rosas. Como ya se llevó adelante en los parajes rurales de Pardo y El Trigo, esta etapa se realiza luego de las distintas recorridas y encuentros con las comunidades, las reuniones de la Mesa de Organización y Seguimiento, la presentación de los proyectos por parte de los ciudadanos y el análisis técnico-presupuestario de los mismos. El encuentro será en el CEPT N° 37, en el edificio de la Estación Ferroviaria, de 13 a 17 horas. Todas las personas mayores de 12 años que quieran ser parte, deberán asistir con DNI y tendrán la oportunidad de elegir entre las propuestas presentadas por los vecinos que son:

– SEÑALIZACIÓN Y MAPEO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE ESCUELAS, ESTANCIAS Y CAMPOS DEL PARAJE: Elaboración y colocación de carteles con mapas o croquis en los diferentes puntos de acceso al paraje. AUTORÍA: Escuelas Primarias Nº 9, 27,29 JIRIMM, CEPT, Club Juventud Rosense.

– CARTELES INDICATIVOS DE ESCUELAS: Dotar con cartelería indicando la presencia de las instituciones escolares y velocidades permitidas. AUTORÍA: Comunidad de Rosas.

– LAS CALLES DE MI PARAJE: Identificación y colocación de carteles para las calles de la comunidad. AUTORÍA: CEPT, Escuelas Primarias 9, 27, 29, JIRIMM, Capilla, Club Juventud Rosense.

– ESPACIO DE TURISMO Y COMERCIALIZACIÓN: Restaurar y acondicionar una antigua casilla del ferrocarril para comercializar productos elaborados en la comunidad. AUTORÍA: Escuelas Primarias N° 9, 27,29 JIRIMM, CEPT, Club Juventud Rosense, entre otras instituciones del paraje.

– PLAYÓN DEPORTIVO: Construcción de playón deportivo. AUTORÍA: Escuelas Primarias N° 9, 27,29 JIRIMM, CEPT, Club Juventud Rosense, entre otras instituciones del paraje.

– JUEGOS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS: Equipar con juegos los patios de las escuelas primarias. AUTORÍA: Vecinos de Rosas.

Para conocer más sobre el Presupuesto Participativo, ingresar en participa.lasflores.gob.ar

HOCKEY: LOS PARTIDOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL PASARON PARA EL 7 DE SEPTIEMBRE La Secretaría de Deportes y Cultura informa que se postergó para el sábado 7 de septiembre la octava fecha de la Liga de Hockey de Azul, donde los equipos de la Escuela Municipal y Asociación Las Flores Hockey iban a jugar de local este sábado en el estadio del Centro de Educación Física N° 6. En la oportunidad las divisiones Sub 14 y Sub 16 debían enfrentar a Boca de Rauch y a Unión Azuleña, respectivamente, pero uno de los equipos no podía venir y, por tal motivo, se pospuso la jornada.

AJEDREZ: LA TERCERA ETAPA DEL TORNEO CUENCA DEL SALADO SE DISPUTARÁ EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL La Escuela Municipal de Ajedrez, que dirige el profesor Mario Orlando, organiza la tercera fecha del torneo Cuenca del Salado que se llevará a cabo el próximo sábado en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”. El certamen se pondrá en marcha a las 10 horas y, además de nuestros representantes, intervendrán aficionados del juego ciencia de San Miguel del Monte, Brandsen, Ranchos, General Belgrano y Castelli, siendo un total de alrededor de 80 ajedrecistas. Las categorías estipuladas son Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Libres; y se empleará el Sistema Suizo que incluye 6 rondas con un tiempo de reflexión de 12 minutos, más 3 segundos por movida.

