BM – jueves 18 de diciembre

ENTREGA DE CERTIFICADOS A EGRESADOS DE LA DIPLOMATURA DE VINCULACIÓN EN COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Tal como estaba programado, se realizó la Entrega de Certificados a los Egresados de la Diplomatura de Vinculación en Comunicación y Comercialización de Proyectos Productivos, destinada a emprendedores florenses, dictada por la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Durante el acto se resaltó el importante número de estudiantes que participaron de esta capacitación y se destacó el compromiso de quienes completaron esta instancia formativa, orientada a fortalecer capacidades vinculadas a la comunicación, el desarrollo de proyectos y la proyección comercial en el marco del ecosistema emprendedor local. “Este logro marca un paso importante en el proceso de crecimiento productivo y económico de nuestra comunidad, porque no solo representa la capacitación, sino también nuevas oportunidades laborales y de desarrollo para las y los florenses”, expresaron las autoridades municipales. La Diplomatura se dictó en el marco del Programa Puentes, al cual el Municipio de Las Flores adhirió en 2022, con el objetivo de promover el acceso a estudios superiores y acompañar el fortalecimiento académico de las comunidades del interior bonaerense.

Además de la entrega de certificados, que contó con una destacada participación de familias y amigos, con un Salón Rojo colmado de público, la jornada incluyó la firma de un acta-acuerdo para continuar implementando propuestas educativas con beneficios para los florenses que deseen formarse. También se llevó a cabo una muestra de emprendimientos de los estudiantes, quienes compartieron los proyectos desarrollados a lo largo del proceso formativo.

CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ENVASES VACÍOS DE FITOSANITARIOS: INFORMACIÓN IMPORTANTE Desde el área de Ambiente se recuerda a los productores que está terminantemente prohibido dejar envases vacíos de fitosanitarios en el Centro de Acopio Transitorio fuera de los días y horarios de atención establecidos. El CAT atiende los días martes, miércoles y jueves de 8 a 12 horas. El depósito de envases fuera de ese período genera desorden, riesgos ambientales y sanitarios, y afecta el correcto funcionamiento del Centro.

Asimismo, se informa que la entrega de envases debe realizarse solicitando turno previamente a través de la web https://www.campolimpio.org.ar/. Se solicita respetar estrictamente los días y horarios de atención y cumplir con el procedimiento indicado.

ESTE SÁBADO CLÍNICA DE HOCKEY GAOT SPORTS EN LA CANCHA MUNICIPAL La Cancha de Hockey del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” será escenario el sábado 20 de diciembre de la Clínica GOAT Sports. Por una iniciativa de la Secretaría de Deportes y Cultura de la Municipalidad de Las Flores, en su incansable labor de promover el deporte, y de la Asociación Las Flores Hockey, precursor de la infraestructura y el desarrollo del hockey, los integrantes de la Escuela Municipal de Hockey, Hockey Femenino Las Flores, Hockey Masculino Las Flores (Matungos y Matunguitos) y Club Atlético El Taladro tienen la oportunidad de formar parte de este importante evento, en el cual vivirán una experiencia única adquiriendo conocimientos tácticos, ya sea en lo individual o colectivo, como así también en el aspecto físico. La actividad se pondrá en marcha a las 10 horas con las categorías iniciales mixtas (Escuelitas de 4 a 10 años), Sub 12, Sub 14 y Sub 16. Luego está programado el Tercer Tiempo y, a las 15 horas, el encuentro continuará con las divisiones mayores más de 18 años.

