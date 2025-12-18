Final: empataron, el domingo vuelven a encontrarse y ahí se conocerá el campeón

Juventud Unida, anoche en su estadio, no pudo con Ferrocarril Roca e igualaron 0 a 0. El albirrojo tuvo un par de ocasiones para definir el partido mientras que su rival Ferro también mostró lo suyo. El fin de semana, en la revancha que se jugará en cancha albiceleste, el futbol oficial florense exhibirá a su flamante campeón del Clausura 2025.

(Por Flavio Iacomini)

Muy buen marco de público en el estadio de 25 de Mayo y Azul para observar la primera final de las dos programadas por la Liga de Futbol Oficial de Las Flores en las postrimerías de un torneo que terminó siendo maratónico y atractivo en una segunda parte del año de buen nivel de competitividad.

Juventud Unida, si bien de a ratos aceleró en la búsqueda del arco de Pablo Abrego, nunca se descuidó atrás con su línea de cuatro defensiva bien conformada por los extremos Nicolás Dierick e Ignacio Maciel y por los centrales Raúl Maciel y Matías Cáceres.

Es que Ferrocarril Roca, cuenta con jugadores que pueden lastimar en el arco de enfrente, de allí los recaudos tomados por el entrenador albirrojo Adrian Caputo, que dio la orden de salir a buscar el partido pero respetando también los kilates de su rival.

Ferro trajinó en mitad de cancha con el despeigue de Facundo Eluaiza y Estanislao Iglesias, la buena ubicación de Iván Garcete delante de los centrales Iván Lozano y Luis Peón y a la espera de que Mauro Ramos y Lautaro Acosta generasen huecos en ofensiva.

El primero que se fue de cara al gol fue Juventud Unida con una diagonal hacia adentro de Patricio Peñalva que resolvió muy bien Abrego (de gran noche) al apurar al delantero.

En un tiro libre de Mauro Ramos, la sacó del ángulo el arquero Manuel Lacoste y la pelota se fue al tiro de esquina a favor de los albicelestes.

A diez minutos del final, cuando todo hacía presumir que los ferroviarios terminaban mejor en el control del juego, Juventud Unida con Tomás Osterrieth, generó una jugada por la derecha, el centro y Facundo Piazza no pudo conectar casi debajo del arco.

El árbitro Carlos Alberto Servidio, de buen partido, adicionó 11 minutos (estuvo detenido el juego por lesión de Lucas Valdez) y en ese tramo el juego mucho no varió. La conformidad por el 0 a 0. a sabiendas de los 90 minutos que faltan, es lo que terminó primando en una noche de miércoles de entresemana donde el público volvió a decir presente con su respaldo de siempre.

El próximo domingo 21 de Diciembre a las 20 Hs , en el estadio “27 de Abril” Ferrocarril Roca o Juventud Unida, levantarán la Copa de campeón del Clausura 2025.

Juventud Unida: Manuel Lacoste, Raúl Maciel, Ignacio Maciel, Nicolás Dierick, Emiliano Bertini, Matías Cáceres, Tomás Osterrieth, Joaquín Ametrano, Patricio Peñalva, Thiago Kobarynca, Facundo Piazza. Relevos: Federico Etchelet, Juan Cruz Cáceres, Facundo Magno, Leandro Bertini, Braian Lozano. D.T: Adrián Caputo. Ayudantes de Campo: Marcelo Luciani y Santiago Silva.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Iván Lozano, Alexio Aguirre, Enzo Molina, Facundo Eluaiza, Luis Peón, Estanislao Iglesias, Lucas Valdéz, Lautaro Acosta, Iván Garcete, Mauro Ramos. Relevos: Maximiliano Kobarynca, Bautista Mazza, Raúl Delgado, Adrián Araujo, Juan Cruz Abraham, Jonatán Ferreira, Franco Ailán. D.T: Luciano Bertamino. Ayudante de Campo: Luciano Poffer. P.F: Luciano Ponce.

Arbitro Carlos Alberto Servidío ( Las Flores). Líneas: Kevin Iustozzi y Darío Gorosito (Saladillo).

About The Author