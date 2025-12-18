18 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Concejo Deliberante: se trata el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Impositiva

1 minuto de lectura
6 horas atrás Fm Alpha

En sesión extraordinaria que tendrá lugar este jueves a las 18hs. en el salón «Dr. Oscar Alende», se tratará un orden del día con apenas nueve puntos en los que sobresale el Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo sobre el Presupuesto Gastos Cálculo de Recursos 2026 y la Ordenanza Fiscal Impositiva, período 2026. En otro orden, se presentarán otros proyectos del DE como creación Programa «Promover Emprendedores» y regularización situación inmueble espacio textil.

Decreto presidencia 26. Sesion extraordinaria (1) (1)

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

3 minutos de lectura

BM – jueves 18 de diciembre

4 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Final: empataron, el domingo vuelven a encontrarse y ahí se conocerá el campeón

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

De Suiza a Las Flores Orgues de Grandeur gratis en el templo parroquial

17 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

3 minutos de lectura

BM – jueves 18 de diciembre

4 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Final: empataron, el domingo vuelven a encontrarse y ahí se conocerá el campeón

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: se trata el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Impositiva

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Iniciativa ciudadana permite localizar y mapear casi 2 millones de plantas comestibles en ciudades de todo el mundo

6 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.