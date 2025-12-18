Concejo Deliberante: se trata el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Impositiva

En sesión extraordinaria que tendrá lugar este jueves a las 18hs. en el salón «Dr. Oscar Alende», se tratará un orden del día con apenas nueve puntos en los que sobresale el Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo sobre el Presupuesto Gastos Cálculo de Recursos 2026 y la Ordenanza Fiscal Impositiva, período 2026. En otro orden, se presentarán otros proyectos del DE como creación Programa «Promover Emprendedores» y regularización situación inmueble espacio textil.

