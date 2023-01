BM – jueves 26 de enero

VISITAS A PRESTADORES EXTRA HOTELEROS En el marco de la Ordenanza N°3454/2022, y con el fin de generar el Registro de Prestadores Extra Hoteleros, el secretario de Desarrollo Productivo, Cristian Chiodini, y parte del equipo de trabajo, comenzaron a realizar visitas a emprendedores con el fin de incentivarlos y acompañarlos para dar inicio al trámite de habilitación. El mismo busca mejorar la cantidad y calidad de los servicios turísticos locales, implementando reglamentaciones que ordenen y brinden condiciones seguras a quienes visiten nuestra ciudad. El trámite se realiza en la Secretaría de Desarrollo Productivo (Av. Manuel V. Paz 1114) de lunes a viernes de 7 a 14 horas y pueden inscribirse todas aquellas personas físicas o jurídicas que ofrezcan inmuebles con fines turísticos tales como: hostel, cabañas, departamentos, casas, quintas, módulos habitacionales, glamping, domos, yurtas, etc., por un período no menor a una noche y no mayor a 3 meses.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS La Secretaría de Gobierno informa que el Departamento Ejecutivo municipal promulgó las siguientes ordenanzas:

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022:

POR DECRETO N° 3416 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3466 por la cual se modifican las Planillas de Sueldos Individuales Art. 3º Ordenanza Nº 3358/2022 modificada por Ordenanzas 3416/2022 y 3433/2022, con la incorporación establecida por Ordenanza 3448/2022 vigente a partir del 1/12/2022 y Anexo I; se modifican Artículos 16º, 22º y 24º de la Ordenanza Nº 3358/2022 modificados por la Ordenanza Nº 3416/2022 y Ordenanza Nº 3448/2022 y se incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos en la suma de Pesos Ciento ochenta y dos mil quinientos setenta y seis mil doscientos cuarenta ($182.576.240,00).

POR DECRETO N° 3417 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3467 mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la empresa BORDIGONI Y CIA. S.R.L., C.U.I.T. 33-55087344-9 único oferente, la realización de la obra “Construcción de 38 viviendas Etapa II – Programa Bonaerense II Municipios” ad referéndum de la aprobación por parte del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires – a través de la firma de la respectiva “adenda” o del nuevo “Convenio”- de la ampliación del importe de la asistencia financiera necesaria para afrontar el costo de la obra estimado por el único oferente, según lo informado por la Comisión de Pre adjudicación en el marco de la Licitación Pública Nº 9/22.

POR DECRETO N° 3418 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3468 mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir el nuevo Convenio de Adquisición Directa de Inmueble entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Municipalidad de Las Flores, por la cual esta última se aviene a transferir a la primera una fracción de terreno según ángulos, medidas y linderos indicados en el Plano de Mensura y Desmembración para Camino Nº 58-014-2022, que es parte del inmueble Nomenclatura Catastral Circunscripción 1, Sección D, Chacra 103, Fracción 1, Partida Nº 16954, Matrícula Nº 12828(58) la cual será afectada a la ejecución de la obra “ONU C 104: MEJORA TRAVESÍA URBANA, ADECUACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS A LAS FLORES – RUTA NACIONAL Nº 3 KM. 176,00 – KM. 199,00- PROVINCIA DE BUENOS AIRES”, con una superficie afectada de 922,51 m2. por la suma total de PESOS UN MILLÓN VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($1.022.890,00), en razón de haberse modificado la superficie definitiva a ceder por plano, ello de acuerdo con la Tasación actualizada de la superficie a ceder efectuada por la Sala A del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

POR DECRETO N° 3419 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3469 por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir el Convenio Específico de Colaboración entre la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y el Municipio de Las Flores, para la Fiscalización de Acuerdos de Precios, el cual tiene por objeto acordar las pautas de coordinación y asistencia necesarias a fin de realizar las tareas inherentes a la fiscalización, control y juzgamiento de los incumplimientos en el marco del Programa “Precios Justos”.

POR DECRETO N° 3420 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3470 por la cual se crea en el ámbito de la Municipalidad de Las Flores el concurso de trabajos escolares denominado “Editando Conciencia”, estableciéndose para tal fin el tema “Residuos: reducir, reciclar y reutilizar”, destinado a los estudiantes de 3er año de las Escuelas Secundarias de Las Flores.

POR DECRETO N° 3421 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3471 mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo, -por resultar de evidente conveniencia a los intereses municipales- la adjudicación a la firma Experta ART S.A, único oferente, para la “Contratación de Seguros de Riesgo de Trabajo” para el personal municipal por el Ejercicio 2023, por un costo anual de Pesos Diez millones trescientos sesenta y cinco mil ciento cuatro con once centavos ($10.365.104,11), según la Licitación Pública N° 13/2022, realizada el 23 de noviembre de 2022.

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022:

POR DECRETO N° 3726 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3472 por la cual se fija el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2023 en la suma de pesos cuatro mil ochocientos sesenta y ocho millones novecientos cuarenta y siete mil ($4.868.947.000,00).

