BM – jueves 26 de febrero

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES CULTURALES 2026 La Dirección de Cultura informa que se encuentra abierta la inscripción a los Talleres Culturales 2026. Hay propuestas tanto para niños como para adolescentes y adultos. Para inscripciones o más información, acercarse a la Dirección de Cultura ubicada en Avda. Gral. Paz 570; también pueden comunicarse telefónicamente al 2244 48-5466. ¡Los esperamos para compartir un nuevo año de arte y encuentro!.

TALLERES ANUALES 2026 DEL HOGAR AGRÍCOLA El Hogar Agrícola, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que a partir del 2 y hasta el 13 de marzo se realizará la inscripción a los Talleres que se dictarán durante el año. Ellos son: Crochet, Cartonería, Macramé 1° y 2° año, Peluquería, Maquillaje Social, Cocina mixta 1° y 2° año, Confección de bolsos, Bordado, Telar 1° y 2° año, Decoupage, Corte y confección, Técnicas mixtas, Artesanías con porcelana fría, Manicuría y Reciclado. La inscripción se realizará en dicha institución ubicada en Pueyrredón 655 entre Santamarina y Cisneros, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas. Requisitos: ser mayor de 16 años y presentar fotocopia del DNI. Por consultas comunicarse al teléfono 2241-560168.

