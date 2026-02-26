26 de febrero de 2026

Saladillo: quedó inaugurada la obra de ampliación del CURS

3 horas atrás Fm Alpha

La obra de ampliación del Centro Universitario Regional Saladillo (CURS), de 440 m2 cubiertos, con seis aulas nuevas, un Aula Magna, un nuevo bloque sanitario y un depósito, quedó inaugurada ayer por la tarde y el acto contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y educativas, así como ex responsables del Centro, intendentes y ex intendentes de la región. Encabezó el acto el intendente José Luis Salomón, junto al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco; el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López Armengol; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Eduardo De Giusti y el ex intendente Carlos Gorosito, entre otros y otras. Esta importante obra fue construida con aportes municipales y es la tercera etapa que permite contar con 1082 m2 cubiertos.

Fuente: La Síntesis (Saladillo)

