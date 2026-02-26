Saladillo: quedó inaugurada la obra de ampliación del CURS

La obra de ampliación del Centro Universitario Regional Saladillo (CURS), de 440 m2 cubiertos, con seis aulas nuevas, un Aula Magna, un nuevo bloque sanitario y un depósito, quedó inaugurada ayer por la tarde y el acto contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y educativas, así como ex responsables del Centro, intendentes y ex intendentes de la región. Encabezó el acto el intendente José Luis Salomón, junto al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco; el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López Armengol; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Eduardo De Giusti y el ex intendente Carlos Gorosito, entre otros y otras. Esta importante obra fue construida con aportes municipales y es la tercera etapa que permite contar con 1082 m2 cubiertos.

Fuente: La Síntesis (Saladillo)

