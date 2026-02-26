26 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Sanidad Animal: se inicia la primera campaña anual 2026 de vacunación contra la fiebre aftosa

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

El próximo 2 de marzo comenzará la primera campaña de vacunación 2026 contra la fiebre aftosa donde se inoculará a la totalidad de las categorías bovinas y bubalinas según el diagrama establecido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). También se realizará la campaña de vacunación contra brucelosis bovina de terneras menores de 8 meses en todas aquellas provincias en las que se aplica en forma sistemática. A nivel local, los interesados podrán obtener más información dirigiéndose a la sede céntrica de la Sociedad Rural, Avda. San Martín 825 o bien solicitar turnos al 440473 (Futurtel) o bien al whatsapp 2244-424933.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

3 minutos de lectura

Barcelona: La Sagrada Familia toca el cielo – Coloca la última pieza de su torre más alta y alcanza los 172,5 metros

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Runners florenses en Tandil: «Fue una carrera divertida pero muy exigente»

15 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

BM – miércoles 25 de febrero

20 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Sanidad Animal: se inicia la primera campaña anual 2026 de vacunación contra la fiebre aftosa

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Buena Noticia: con el acopio de 12 mil toneladas de girasol, establecieron un récord

2 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Barcelona: La Sagrada Familia toca el cielo – Coloca la última pieza de su torre más alta y alcanza los 172,5 metros

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Runners florenses en Tandil: «Fue una carrera divertida pero muy exigente»

15 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.