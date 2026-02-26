Sanidad Animal: se inicia la primera campaña anual 2026 de vacunación contra la fiebre aftosa

El próximo 2 de marzo comenzará la primera campaña de vacunación 2026 contra la fiebre aftosa donde se inoculará a la totalidad de las categorías bovinas y bubalinas según el diagrama establecido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). También se realizará la campaña de vacunación contra brucelosis bovina de terneras menores de 8 meses en todas aquellas provincias en las que se aplica en forma sistemática. A nivel local, los interesados podrán obtener más información dirigiéndose a la sede céntrica de la Sociedad Rural, Avda. San Martín 825 o bien solicitar turnos al 440473 (Futurtel) o bien al whatsapp 2244-424933.

