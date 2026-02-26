La Buena Noticia: con el acopio de 12 mil toneladas de girasol, establecieron un récord

La Cooperativa Agropecuaria Las Breñas Ltda. alcanzó en la actual campaña el acopio de al menos 12.000 toneladas de girasol, un volumen que constituye un récord institucional y que marca un punto de inflexión tras varios años adversos para el sector. “Acopiamos 12.000 toneladas de girasol, un récord para nosotros”, afirmó el gerente de la entidad, Alexis Rojas, quien subrayó que el logro se consiguió pese a no contar con la infraestructura y logística ideales para semejante volumen. “Con mucho trabajo a pulmón, sobre todo de los empleados y del personal temporario, se logró una muy buena coordinación con quienes realizan los arrimes y los camioneros de la zona”, destacó. La campaña mostró rindes promedio en torno a los 2.500 kilos por hectárea, un dato que, según Rojas, impactará directamente en la recuperación económica de los productores. “Después de varios años en los que venían atrasados con sus cuentas, creo que ahora se van a poner a raya e incluso les va a sobrar algún peso para invertir en la próxima campaña”, explicó, al tiempo que mencionó la posibilidad de reinvertir en soja, trigo o un nuevo ciclo de girasol.

Fuente: Portal de las Cooperativas

