Barcelona: La Sagrada Familia toca el cielo – Coloca la última pieza de su torre más alta y alcanza los 172,5 metros

La pieza superior de la cruz de la torre de Jesucristo llevaba al menos dos semanas esperando en una cubierta del templo, a 35 metros de altura, donde se han dado los últimos retoques: en su estructura metálica interior y colocando los cristales de sus aperturas. La mole, que pesa más de 12 toneladas, ha sido colocada con la pericia del gruista José Encina, que trabaja en una cabina a 140 metros de altura con una pluma que, completamente desplegada, alcanza los 200 metros. Arriba, a la cruz le esperaban escaladores. El supervisor de todos los trabajos, quien coordina a un equipo de 150 personas, es el maestro de obras Jaume Oromí, con el que este diario recorrió hace unas semanas cubiertas, montacargas y andamios del templo.

Durante la mañana se han podido ver vecinos asomados a los balcones y cierta expectación al suspender la grúa la gran pieza. Pero había que estar ubicado a cierta altura o distancia para poder apreciar el momento preciso de la colocación del último brazo de la cruz, que desde la acera era imperceptible. Además, a primera hora, un acto de donación de ambulancias para Ucrania, con una docena de vehículos apostados ante la basílica, ha causado cierta confusión entre turistas, e incluso prensa, que pensaban que había ocurrido algún accidente. Donde mayor entusiasmo se ha observado durante la culminación de la cruz, con todo, ha sido en los comentarios de la retransmisión por Instagram, con mensajes de felicitación y de carácter religioso.

En total, la cruz mide 17 metros de altura, el equivalente a un edificio de cinco pisos, y 13 de ancho. Es blanca, de cerámica, y Gaudí quería que el sol se reflejara en ella y brillara de día. La cruz suma 15.000 piezas cerámicas, sacadas de 500 moldes distintos y siete tonos de blanco. En los últimos meses, la junta constructora ha trabajado en la colocación primero del brazo inferior de la cruz (en noviembre y octubre) y durante el mes de diciembre y enero se colocaron los cuatro brazos, que quedaron ubicados el día 14.