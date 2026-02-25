25 de febrero de 2026

Runners florenses en Tandil: «Fue una carrera divertida pero muy exigente»

Después de la destacada participación de nuestros corredores en la Adventure Trail 2026 que se realizó en la ciudad serrana, la 91.5 habló este miércoles con Karen Alvarenga y Juan Pablo Muñoz, quienes dejaron sus sensaciones luego del mencionado evento. «La verdad que fue un carrera divertida pero también muy dura. En mi caso fue la primera vez que iba y quedé muy contenta ya que pude completar el recorrido de 21K. Cuando miré los resultados y vi que terminé entre las diez mejores de mi categoría me sorprendí porque no me lo esperaba», contó Alvarenga. Sobre la preparación y los entrenamientos, la joven sostuvo que «desde hace un tiempo estoy en el grupo Invictus del Prof. Víctor Vidal junto a otros corredores. Los entrenamientos son exigentes pero después se ven los resultados». Por su parte, Juan Pablo Muñoz sostuvo que «como cada año fue una carrera muy linda y lo bueno es que Las Flores estuvo muy bien representada porque fuimos alrededor de 25 corredores. En muchos casos se lograron podios y buenas ubicaciones. Yo participé en 10K que fueron duros entre senderos y sierras con un atractivo paisaje como Tandil nos tiene acostumbrados. En mi categoría terminé séptimo».

Karen Alvarenga (Invictus):

Juan Pablo Muñoz (Invictus)

 

 

