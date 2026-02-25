25 de febrero de 2026

BM – miércoles 25 de febrero

JORNADA DE TRABAJO CON EL SECTOR COOPERATIVO Y PROVINCIA MICROCRÉDITOS El Municipio, preocupado por la situación que atraviesa el sector cooperativo, llevó adelante una jornada de trabajo en el SUM del Sector Industrial Planificado. Del encuentro participaron referentes de cooperativas locales vinculadas a diversas actividades productivas y de servicios. Durante la reunión se abordaron las principales problemáticas que afectan al sector, entre ellas:
-Falta de consumo.
-Reducción en la producción, con una disminución considerable del trabajo a fasón.
-Importación de productos terminados.
-Incremento de tarifas.
Tras el intercambio de experiencias y diagnósticos, se acordó avanzar en un trabajo articulado entre el Municipio y las cooperativas con el objetivo de generar alternativas que permitan sobrellevar la actual coyuntura. Asimismo, representantes de Provincia Microcréditos brindaron información sobre las características y requisitos para acceder a la Línea de Financiamiento para Grupos Asociativos, destinada a fortalecer el desarrollo productivo del sector. Estuvieron presentes el intendente Fabián Blanstein, el secretario de Producción, Cristian Chiodini junto a su equipo de trabajo, referentes de cooperativas locales, representantes del movimiento cooperativo, miembros de la Comisión de Asociados del Banco Credicoop y el referente territorial del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo. El Municipio reafirma su compromiso de acompañar al sector cooperativo y promover herramientas que fortalezcan el trabajo, la producción y la economía local.

