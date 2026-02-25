Concejo Deliberante: pedirán estudios técnicos para futuros reductores de velocidad

En la tarde de ayer martes se realizó una nueva Sesión Extraordinaria en el Salón Dr. «Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante. La misma dio inicio con la jura del concejal Rogelio Díaz (Frente Todos x Las Flores) quien asumió en reemplazo del Prof. Fabián Blanstein, actualmente en funciones como intendente interino. Posteriormente, la sesión continuó con el tratamiento de los distintos puntos que integraban el Orden del Día. Entre lo más destacado, fue aprobado un Despacho de Comisión de un Proyecto de Resolución sobre solicitud reductores de velocidad (incluye audio) donde se solicitará al Departamento Ejecutivo proceda a efectuar los estudios técnicos de seguridad vial pertinentes a fin de evaluar la factibilidad de instalar reductores de velocidad y/o señalización complementaria destinada a disminuir la velocidad vehicular en diversos sectores de la ciudad como Avda. Roberto Truco al 5.500, Avda. Sarmiento entre Pte. Perón e Independencia, Islas Malvinas entre Avda. 17 de Octubre y Ruta 3, entre otros.