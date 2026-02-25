25 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Ciclo Anfitrión en Del Borde Teatro: llega «Moreira o la imposibilidad»

1 minuto de lectura
1 hora atrás Fm Alpha

El próximo sábado 7 de marzo a las 21hs. se presentará en el Espacio Teatral de calle Bernardo de Irigoyen 570 esta obra que que invita al público a reencontrarse con el mito del gaucho que lucha contra las injusticias con humor, asombro y la esencia del teatro en su estado más puro, para emocionarnos. En un trabajo impecable, Gustavo Delfino (autor, actor y director de esta adaptación de la famosísima novela y folletín Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez) despliega una impresionante performance actoral, que nos invita a pensar: ¿Quién encarna al gaucho hoy en día?. Recordamos que Juan Moreira, según la narración de Gutiérrez (que se llevó al teatro, al cine y a la ópera en aproximadamente un centenar de adaptaciones y reescrituras), cuenta la historia de un gaucho honesto, que lucha por su libertad, perseguido injustamente por la policía, en épocas en que el gaucho era encarcelado o militarizado, si no trabajaba bajo las reglas y condiciones de un estanciero. Reservas: 2244-475510. El Espacio Teatral Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, el Consejo Provincial de Teatro Independiente y la Municipalidad de Las Flores.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

BM – miércoles 25 de febrero

1 minuto atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: pedirán estudios técnicos para futuros reductores de velocidad

54 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Buena Noticia: la actividad económica creció en diciembre: cerró 2025 con una expansión de 4,4%

6 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

BM – miércoles 25 de febrero

1 minuto atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: pedirán estudios técnicos para futuros reductores de velocidad

54 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Ciclo Anfitrión en Del Borde Teatro: llega «Moreira o la imposibilidad»

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Buena Noticia: la actividad económica creció en diciembre: cerró 2025 con una expansión de 4,4%

6 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.