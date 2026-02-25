Ciclo Anfitrión en Del Borde Teatro: llega «Moreira o la imposibilidad»

El próximo sábado 7 de marzo a las 21hs. se presentará en el Espacio Teatral de calle Bernardo de Irigoyen 570 esta obra que que invita al público a reencontrarse con el mito del gaucho que lucha contra las injusticias con humor, asombro y la esencia del teatro en su estado más puro, para emocionarnos. En un trabajo impecable, Gustavo Delfino (autor, actor y director de esta adaptación de la famosísima novela y folletín Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez) despliega una impresionante performance actoral, que nos invita a pensar: ¿Quién encarna al gaucho hoy en día?. Recordamos que Juan Moreira, según la narración de Gutiérrez (que se llevó al teatro, al cine y a la ópera en aproximadamente un centenar de adaptaciones y reescrituras), cuenta la historia de un gaucho honesto, que lucha por su libertad, perseguido injustamente por la policía, en épocas en que el gaucho era encarcelado o militarizado, si no trabajaba bajo las reglas y condiciones de un estanciero. Reservas: 2244-475510. El Espacio Teatral Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, el Consejo Provincial de Teatro Independiente y la Municipalidad de Las Flores.

About The Author