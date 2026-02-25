25 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

La Buena Noticia: la actividad económica creció en diciembre: cerró 2025 con una expansión de 4,4%

1 minuto de lectura
4 minutos atrás Fm Alpha

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 3,5% en diciembre en comparación con el mismo mes de 2024, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, la economía acumuló en 2025 un avance del 4,4%. En la comparación mensual, el indicador mostró una mejora del 0,3% respecto de noviembre, consolidando la tendencia de recuperación en el cierre del año. Tras la difusión del informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos en su cuenta de X: “Tanto el indicador desestacionalizado como el de tendencia-ciclo se ubicaron en máximos históricos en el último mes del año pasado”. El funcionario agregó que, pese a la incertidumbre electoral que marcó el segundo semestre —con una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, “la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”.

Fuente: Cadena 3

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Mauricio Merceré dijo presente en el «Enduro del Verano 2026»

13 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Consejo Escolar llama a cobertura de cargos

14 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Renacer Las Flores – Grupo de ayuda mutua

20 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

La Buena Noticia: la actividad económica creció en diciembre: cerró 2025 con una expansión de 4,4%

4 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Confirman un caso de Gripe Aviar en una granja comercial de Ranchos

30 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Mauricio Merceré dijo presente en el «Enduro del Verano 2026»

13 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Consejo Escolar llama a cobertura de cargos

14 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.