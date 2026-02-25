La Buena Noticia: la actividad económica creció en diciembre: cerró 2025 con una expansión de 4,4%

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 3,5% en diciembre en comparación con el mismo mes de 2024, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, la economía acumuló en 2025 un avance del 4,4%. En la comparación mensual, el indicador mostró una mejora del 0,3% respecto de noviembre, consolidando la tendencia de recuperación en el cierre del año. Tras la difusión del informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos en su cuenta de X: “Tanto el indicador desestacionalizado como el de tendencia-ciclo se ubicaron en máximos históricos en el último mes del año pasado”. El funcionario agregó que, pese a la incertidumbre electoral que marcó el segundo semestre —con una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, “la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”.

Fuente: Cadena 3

