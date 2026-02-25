25 de febrero de 2026

Confirman un caso de Gripe Aviar en una granja comercial de Ranchos

30 minutos atrás Fm Alpha

Un nuevo foco de influenza aviar altamente patógena (IAAP) subtipo H5 fue confirmado en una granja comercial de aves reproductoras en la localidad bonaerense de Ranchos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Como consecuencia, el país volvió a suspender temporalmente las exportaciones de productos avícolas hacia ciertos mercados internacionales. El brote se detectó tras la aparición de signos clínicos compatibles con la enfermedad y una elevada mortandad de aves en el establecimiento. Veterinarios oficiales tomaron muestras y el laboratorio del Senasa en Martínez confirmó la presencia del virus IAAP H5. Debido a esta confirmación, Argentina perdió temporalmente el estatus de país libre de influenza aviar para efectos comerciales, lo que obliga a cerrar las exportaciones de carne y productos aviares a los países que exigen este estatus sanitario para importar.

Fuente: Infozona

