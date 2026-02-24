24 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Mauricio Merceré dijo presente en el «Enduro del Verano 2026»

1 minuto de lectura
50 segundos atrás Fm Alpha

El piloto florense, campeón del Arena Series 2022, participó una vez más de la competencia más importante del año que tuvo lugar el pasado fin de semana en las icónicas dunas de Villa Gesell (ruta provincial 11, kilómetro 408). En diálogo con la 91.5, Merceré afirmó que «tuvimos algunos problemas mecánicos durante los días previos a la carrera y si bien el equipo trabajó a full lamentablemente no pude completar la carrera». Más adelante, sostuvo que «tuve una largada bastante buena porque entre las 600 motos que salimos al mismo tiempo me pude meter entre los primeros pero enseguida me di cuenta que me fallaba la quinta marcha. Completé una vuelta sólo en cuarta y no pude seguir». Finalmente, el florense agradeció todos los mensajes recibidos. «Tuvimos mucho apoyo y aliento de mucha gente que me escribía. La verdad que les doy las gracias a todos. Ahora a dedicarme a la familia y al trabajo».

 

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Consejo Escolar llama a cobertura de cargos

44 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Renacer Las Flores – Grupo de ayuda mutua

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Farmacia Argentina cerrada por maternidad hasta el lunes 2 de marzo.

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Mauricio Merceré dijo presente en el «Enduro del Verano 2026»

50 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Consejo Escolar llama a cobertura de cargos

44 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Renacer Las Flores – Grupo de ayuda mutua

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Farmacia Argentina cerrada por maternidad hasta el lunes 2 de marzo.

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.