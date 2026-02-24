Mauricio Merceré dijo presente en el «Enduro del Verano 2026»

El piloto florense, campeón del Arena Series 2022, participó una vez más de la competencia más importante del año que tuvo lugar el pasado fin de semana en las icónicas dunas de Villa Gesell (ruta provincial 11, kilómetro 408). En diálogo con la 91.5, Merceré afirmó que «tuvimos algunos problemas mecánicos durante los días previos a la carrera y si bien el equipo trabajó a full lamentablemente no pude completar la carrera». Más adelante, sostuvo que «tuve una largada bastante buena porque entre las 600 motos que salimos al mismo tiempo me pude meter entre los primeros pero enseguida me di cuenta que me fallaba la quinta marcha. Completé una vuelta sólo en cuarta y no pude seguir». Finalmente, el florense agradeció todos los mensajes recibidos. «Tuvimos mucho apoyo y aliento de mucha gente que me escribía. La verdad que les doy las gracias a todos. Ahora a dedicarme a la familia y al trabajo».

