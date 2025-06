BM – jueves 26 de junio

ASUETO POR EL DÍA DEL TRABAJADOR DEL ESTADO Informamos que tal como establece el Decreto del Ejecutivo Municipal y la normativa correspondiente, mañana viernes 27 de junio habrá Asueto con motivo del Día del Trabajador del Estado por lo que no habrá actividad en las dependencias municipales. Al respecto también se comunica que serán garantizados los servicios esenciales de cada área. La Recolección Nocturna de Residuos Domiciliarios se realizará con normalidad.

TURNOS La Municipalidad de Las Flores informa que, desde el lunes 30 de junio hasta el día viernes 11 de julio inclusive, se estará desarrollando la inscripción al Registro Único de Demanda Habitacional, en el Aula 1 de la Secretaría de Educación (sito Av. General Paz esquina Alem) y de acuerdo a lo establecido en art. 6, inc. a). del Decreto provincial 428/22. Cabe aclarar que, si las familias han sido inscriptas con antelación, no deben volver a participar de esta instancia desplegada durante el período mencionado previamente. Se informa que, aquellos/as quienes soliciten el turno pertinente en el link consignado a continuación, deben reunir los siguientes

requisitos:

* Tener DNI argentino;

* Ser mayor de 18 años;

* Para aquellas personas no oriundas de Las Flores, deben poder acreditar diez años de permanencia ininterrumpida en esta localidad;

* Conformar un grupo familiar;

* No poseer bienes que superen el valor de una vivienda;

* No haber recibido anteriormente una casa o un terreno por parte del Estado (para ninguno de los integrantes del grupo).

* Contar con ingresos que permitan asumir el pago de las cuotas.

Para obtener el turno correspondiente, por favor ingresar los datos solicitados aquí: https://turnos.lasflores.net.ar/

GONZALO PETREIGNE EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL La Dirección Municipal de Cultura en su tarea de promoción del desarrollo de nuestros artistas, realiza y le da continuidad de acción al Taller de Producción Musical que encabeza el profesor David “Chicky” Noguera. Esta vez, en la propuesta del Taller de Producción Musical Florense podrá observarse el trabajo artístico de Gonzalo Petreigne. El protagonista en esta apuesta comenzó su proceso de formación musical a los 10 años de edad cuando sus padres le regalaron su primera guitarra, un hecho que lo llevó en su juventud, a ser parte de eventos y festivales artísticos relacionados con el folclore. Tras cumplimentar esa etapa, en la actualidad decidió tomar clases de canto y de allí surgió una nueva posibilidad de abrirse camino en la música, algo que Gonzalo Petreigne lleva con pasión. Recordamos que el Taller brinda a los solistas vocales o instrumentales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipulado. Allí se incluyen: post-producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master, por lo que el artista se encuentra siempre con un trabajo de alta calidad hecho de manera gratuita. Este domingo 29 de junio, en la plataforma digital Youtube, se exhibirá esta gran producción de Gonzalo Petreigne para que pueda ser visibilizada por toda la comunidad. El link para mirarla es: https://youtu.be/1AYA4p15_z8?si=ZI-yPdQwDv6NHOEi

