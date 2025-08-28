28 de agosto de 2025

BM – jueves 28 de agosto

ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025: TRANSPORTE GRATUITO PARA ESTUDIANTES La Secretaría de Educación de la Municipalidad, informa que se dispondrá de transporte gratuito para estudiantes universitarios de las ciudades de La Plata y Tandil, para viajar a votar en las elecciones legislativas a desarrollarse el 7 de septiembre.
Cabe destacar que los cupos son limitados. Salida desde La Plata el viernes 5 de septiembre, 19:00 horas (Plaza Moreno) y regreso el domingo 7, 19:00 horas (Terminal de Ómnibus). Desde Tandil el viernes 5 de septiembre, 19:00 horas (Garibaldi 955) y regreso domingo 7, 19:00 horas (Terminal de Ómnibus). Para reservar el lugar comunicarse con la Secretaría de Educación: TEL 02244-440956 o al WhatsApp 2244-464216 en el horario de 8 a 14 horas.

 

