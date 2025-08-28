28 de agosto de 2025

«Método Canela», reconocido: «Agradecidas de haber creado algo tan hermoso»

Fm Alpha

Luego de la ceremonia en la Legislatura Porteña (ver aparte) la Prof. Ailén Barrios y nuestra patinadora María Sol Campos dejaron sus sensaciones en FM Alpha. «Es muy importante trabajar para la discapacidad incluyendo la práctica del patinaje artístico como un deporte donde puedan perfeccionar su técnica y competir en igualdad de condiciones con el resto de los atletas», señalaron. Más adelante, expresaron que «Método Canela nace ante la necesidad de dos personas de aprender y enseñar. Ese es el acto más hermoso y bondadoso de la vida». El acto de reconocimiento se celebró el pasado martes en el Salón Montevideo de la Legislatura Porteña. Allí se declaró de Interés Social y Deportivo al “Método Canela”, un sistema que facilita la práctica de patinaje artístico a personas con discapacidad visual a través del uso de balizas sonoras que garantizan autonomía en la pista.

