Candidata Pertusi de Todos X Las Flores : “Deseo ser una concejal presente en la calle”

En conociendo a los candidatos a las elecciones legislativas, en “El Periodistico” del día de hoy, conversamos con Ariana Pertusi, la colega que está en el expectante 2do lugar por la lista de Todos por Las Flores-Fuerza Patria. La ahora a cargo del área de Adultos Mayores, comenzó hace un poco más de 5 años como secretaria del legislativo, y en los dos últimos, ingresó al municipio convocada por el intendente Gelené, ella contó cómo nace su carrera política y el porqué:

“Antes que nada los saludo por los 36 años de vida de la radio que son medios tradicionales que nunca tienen que morir…Lo mío viene de muy atrás, si bien no estuve activa políticamente digamos. Desde chica veía el trabajo de mi madre que trabajaba en la ex fábrica Cattorini y era delegada de Soiva. Yo veía como ella luchaba por las trabajadoras en momentos difíciles. Ya en 2001 me involucré un poco más, tenía invitaciones pero no me animaba del todo. Luego, cuando entré a trabajar en radio en 2004 fui viendo transformaciones que se daban en la ciudad con la gestión de Alberto…En todas las profesiones hacemos política no partidaria de alguna manera. En 2019 sí me convocan para acompañar a Fabián (Blanstein) como secretaria en el HCD donde aprendí muchísimo desde la parte interna del Concejo, en 2023 el intendente Gelené me ofrece la Dirección de Adultos Mayores ya en la parte ejecutiva, acepté con ganas, compromiso, buenas intenciones y sentido común…Si bien la Dirección ya funcionaba desde 2008, me tocó atravesar dos años de una cuestión complicada en Adultos Mayores, si bien hay una estructura, hubo que contener un montón en este año y medio con el congelamiento de las jubilaciones, el poco aumento, la reducción de los medicamentos…Todo lo que es la parte de ocio, recreativa, es muy lindo pero también está la parte de contención donde tenés que acompañarlos con el tema de la problemática de los medicamentos, el tema del alquiler del lugar donde viven…Si bien es una elección legislativa, lo que se ejecuta está en manos del Ejecutivo. Uno de los proyectos es imitar de alguna manera lo que pasa en Tapalqué que tienen su complejo habitacional propio, como un barrio cerrado con todos los servicios. Se llama Complejo Adultos Mayores. Tiene 10 o 12 años casitas el Complejo, es meramente municipal…”

Sobre como recepciona la gente la lista del ejecutivo, dijo:

“En la calle la recepción es maravillosa, uno va, toca el timbre. Todos nos reciben muy bien, con mucho respeto, contándonos la situación del día a día, la complejidad de llegar a fin de mes. El jubilado es más de “no me alcanza la jubilación, no llego con los remedios, etc.” La franja de 30 a 70 años nos habla de cuidar su dinero y más allá, y aquellos muy enojados, muy desencantados que no quieren ir a votar. Allí les decimos que es una herramienta muy importante porque es hacernos escuchar. Así sea un voto bronco…”

Sobre que actitud va a tener dentro del HCD, dijo: “Deseo ser una concejal presente en la calle. El HCD tiene como un microclima y da la sensación que todo pasa ahí dentro, y no, la vida pasa en la calle, más allá de estar con mis pares discutiendo en el buen sentido, lo esencial es estar en la calle, seguir charlando con el vecino, el comerciante, estar cerca. Es la deuda pendiente de la política pienso…” Remarcaba.

Finalizando, explicó: “Quienes componemos esta lista desde Gareca a la cabeza, ninguno tenía intención de estar arriba del otro. Todos coincidíamos en acompañar el proyecto desde donde sea. Yo tengo dos años más en Adultos Mayores, y como creo en el proyecto le dije al intendente que iba a estar acompañando desde cualquier lugar, fue una grata sorpresa, hubo otra reunión y me ofrecieron el segundo lugar, es un reconocimiento muy importante, un compromiso enorme. Al resto del grupo le pasó lo mismo y hoy todos estamos caminando la calle…De acá al 7 de septiembre son días intensos. Podría pedir una licencia pero no me parece en estos tiempos de mucha demanda. Sigo yendo a la Dirección, y luego por la tarde me dedico de lleno a la campaña…” Afirmaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A ARIANA PERTUSI

