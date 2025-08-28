Participación florense en la Feria de Ciencias Regional en Lobos

En el Polideportivo “Herberto Pigazzi” del Colegio Nacional tuvo lugar este jueves la instancia regional de la Feria de Ciencias y Tecnología. El acto de apertura se realizó durante la mañana con la presencia de autoridades educativas de las ciudades participantes. Se presentaron poco más de 170 proyectos de la Región 24 conformada por Lobos, Roque Pérez, Saladillo, 25 de Mayo, General Alvear y Las Flores. Durante la tarde los alumnos fueron invitados a ser protagonistas en talleres de lectura, de juegos, ensayo abierto de danzas, clase abierta de orquesta y hasta una competencia de Robótica. De nuestra ciudad dijeron presente ETI, EEP21 y EP4, Jardín 904, 905, 907, Belén, Colegio San Miguel, ESS1, ESS3, EES4, CFI Nro.1 y EPS.

Datos complementarios: Infolobos

About The Author