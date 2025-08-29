29 de agosto de 2025

CEO de MAN afirma que sus camiones eléctricos se amortizan en solo 3 años gracias a menores costos

3 horas atrás Fm Alpha

MAN Truck & Bus avanza con decisión en su estrategia de electrificación. Desde principios de año, unidades pre-serie de sus camiones eléctricos (E-Lkw) circulan en operaciones reales con clientes, marcando el inicio de una transformación que ya es tangible. En junio de 2025 comenzó oficialmente la producción en serie, y con más de 700 pedidos confirmados, el fabricante, filial del Grupo Volkswagen, ya se posiciona como el actor con mayor crecimiento en el segmento de vehículos pesados eléctricos en Europa durante el último semestre. El CEO, Alexander Vlaskamp, señala que este crecimiento no solo se debe a la tecnología, sino a la apuesta clara por alianzas con clientes y transportistas que ya están listos para electrificar sus flotas. Aun así, los obstáculos persisten.

Fuente: Ecoinventos

