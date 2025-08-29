Novena a San Ramón Nonato en el Templo Parroquial

Secretaría Parroquial invita a la comunidad a participar de la Novena a San Ramón Nonato, patrono de las embarazadas, que se llevará a cabo hasta mañana sábado en nuestra Iglesia. Al día siguiente, domingo 31 de agosto, en la Santa Misa de las 19hs. el Padre Eduardo Campion bendecirá a todas las embarazadas que deseen concurrir al tiempo que se agradecerá el maravilloso Don de la Vida.

Su historia El Evangelio, desde que fuera anunciado por primera vez a la humanidad, fuese, es y será, una palabra promotora y defensora de la vida. De entre todos los Santos que enriquecen a la Iglesia, la figura de San Ramón Nonato, nombrado Patrono de las embarazadas y de las mujeres que esperan concebir un hijo es un signo del amor de Dios, que en cada niño que nace, nos muestra que aún ama a toda la Humanidad, encarnada en ese pequeño bebé. La aceptación de la maternidad y la paternidad es un acto de AMOR, de FE y de ESPERANZA. Y todo este acontecimiento milagroso y extraordinario ocurre en el seno de la gran familia que es para los cristianos la Iglesia.

About The Author