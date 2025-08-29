29 de agosto de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Novena a San Ramón Nonato en el Templo Parroquial

1 minuto de lectura
12 minutos atrás Fm Alpha

Secretaría Parroquial invita a la comunidad a participar de la Novena a San Ramón Nonato, patrono de las embarazadas, que se llevará a cabo hasta mañana sábado en nuestra Iglesia. Al día siguiente, domingo 31 de agosto, en la Santa Misa de las 19hs. el Padre Eduardo Campion bendecirá a todas las embarazadas que deseen concurrir al tiempo que se agradecerá el maravilloso Don de la Vida.

Su historia El Evangelio, desde que fuera anunciado por primera vez a la humanidad, fuese, es y será, una palabra promotora y defensora de la vida. De entre todos los Santos que enriquecen a la Iglesia, la figura de San Ramón Nonato, nombrado Patrono de las embarazadas y de las mujeres que esperan concebir un hijo es un signo del amor de Dios, que en cada niño que nace, nos muestra que aún ama a toda la Humanidad, encarnada en ese pequeño bebé. La aceptación de la maternidad y la paternidad es un acto de AMOR, de FE y de ESPERANZA. Y todo este acontecimiento milagroso y extraordinario ocurre en el seno de la gran familia que es para los cristianos la Iglesia.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Participación florense en la Feria de Ciencias Regional en Lobos

14 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

Candidata Pertusi de Todos X Las Flores : “Deseo ser una concejal presente en la calle”

15 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

«Método Canela», reconocido: «Agradecidas de haber creado algo tan hermoso»

16 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Novena a San Ramón Nonato en el Templo Parroquial

12 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

CEO de MAN afirma que sus camiones eléctricos se amortizan en solo 3 años gracias a menores costos

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Participación florense en la Feria de Ciencias Regional en Lobos

14 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

Candidata Pertusi de Todos X Las Flores : “Deseo ser una concejal presente en la calle”

15 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.