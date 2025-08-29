BM – viernes 29 de agosto

TRIBUTO A NIRVANA EN EL SALÓN ROJO Mañana sábado 30 de agosto a las 21 horas en el Salón Rojo Municipal, a instancias de una gran producción de “Fuse” Melo, la ciudadanía florense podrá disfrutar de un encuentro musical tributo a la banda estadounidense Nirvana. Músicos locales acompañarán a “Fuse” en este trabajo, por lo que se espera una gran concurrencia de público en el salón principal de grandes eventos del Palacio Comunal. El espectáculo, que cuenta con apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, es libre y gratuito para toda la comunidad.

ESPECTÁCULO DE GRAN NIVEL CON CINDY Y ASTRID EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR Esta noche habrá música de alto vuelo en el Salón Rojo Municipal con la presentación de Cindy y Astrid. Desde las 21 horas en la 19ª temporada del ciclo Folclore para Escuchar, una idea y producción de Fernando Calles, que cuenta con fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, se presentará el dúo instrumental latinoamericano integrado por Cindy y Astrid, dos artistas con interesantes recorridos musicales desde sus inicios. A Cindy Harcha Abuhadba, originaria de Santiago de Chile y Astrid Motura de Paraná, Entre Ríos, las une una trayectoria de casi una década juntas, donde han compartido momentos y escenario con cantantes destacados y han colaborado también en diversas formaciones con talentosos músicos de nuestro país. Un dúo instrumental de Bandoneón y Violonchelo que augura la posibilidad de poder disfrutar de un gran espectáculo. Es válido de destacar que la actuación de Cindy y Astrid en Folclore para Escuchar es libre y gratuita para toda la comunidad.

BAUTI Y SUS TECLADOS EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL FLORENSE Este domingo 31 de agosto a través de la plataforma digital YouTube, la ciudadanía florense podrá disfrutar del trabajo artístico musical de “Bauti y sus teclados”. Bautista Aschero es un joven de 18 años, músico y compositor autodidacta que canta y toca el teclado. Sus inicios en la música se remontan a su niñez cuando comenzó a tocar el güiro, luego los timbales y también la batería acústica. En la actualidad conforma una banda de cumbia junto a su papá Daniel y su hermano menor Francisco. El estilo musical de la banda es cumbia bien bailable, además de foxtrot, paso doble y chamamé.

Recordamos que el Taller de Producción Musical Florense, dirigido por el profesor David “Chicky” Noguera, le brinda a los solistas vocales o instrumentales, la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipulado. Allí está incluido el trabajo de post-producción, arreglo musical, mezcla y master, por lo que el artista accede a un trabajo de alta calidad elaborado de manera gratuita. Esta gran producción denominada “Cumbias enganchadas” realizada por el artista florense “Bauti y sus teclados” podrá ser disfrutada por toda la comunidad a través del siguiente link: https://youtu.be/Jz7LGJa0Fnk

LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES SIGUEN SUMANDO ENCUENTROS Después de vibrar con el tenis de mesa y el fútbol tenis, llega el turno de la disciplina más esperada para cerrar la Etapa Deportiva 1 de las Olimpíadas Juveniles Florenses 2025. Este sábado 30 de agosto, desde las 10 horas, la acción se traslada a La Terraza donde se jugará el fútbol y conoceremos los primeros puntajes oficiales de la competencia. Sábado 30 de agosto a las 10 hs. en La Terraza. ¡No te pierdas esta oportunidad para seguir acompañando a las y los jóvenes desde las tribunas en una jornada decisiva de las Olimpíadas Juveniles Florenses!.

HOCKEY: JUGADORAS Y TÉCNICA DE EL TALADRO EN EL ARGENTINO DE SELECCIONES La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación de integrantes del Club Atlético El Taladro que forman parte del plantel de la Federación Cuenca del Salado en el Torneo Argentino de Selecciones de Hockey Sub 16, que comenzó ayer y finalizará el domingo en San Rafael, Mendoza. En la jornada inaugural, el elenco del cual forman parte las jugadoras Nicole Robles y Jazmín Astaburuaga, con Felisa Suárez en el cuerpo técnico, golearon 4 a 0 el conjunto de Asociaciones Sur Entrerriano.

MESA LOCAL DE ABORDAJE DE LA DISCAPACIDAD: ENCUENTRO CON INSTITUCIONES PARA AVANZAR EN DISTINTAS TEMÁTICAS Con la participación de distintas instituciones y organizaciones de la ciudad, se llevó a cabo el cuarto encuentro de la Mesa Local de Discapacidad. En esta oportunidad se presentaron los siguientes referentes: Mirta Hein, presidenta de APHOGARD y Graciela Insúa, integrante de la Comisión Directiva de la misma entidad; Romina Dubor y Guido Pastori por parte de CreHab; Sebastián Casey, presidente del Taller Protegido ALMA, junto a Graciela Savone, integrante de la comisión; Laura Caraminola, miembro de la comisión del Centro de Día; María Rivero, docente de la Escuela de Educación Especial N° 501; la concejal por Adelante Las Flores, Guillermina Gómez; Victoria Lombardozzo, candidata a Consejera Escolar por La Libertad Avanza; la directora de Discapacidad, Manuela Cieza y Lucas Veiga, integrante del área. En dicha reunión se dialogó sobre las propuestas planteadas en el encuentro anterior, donde se informaron los avances en relación al Censo para determinar la cantidad de personas con discapacidad que hay en la ciudad y se pautó establecer a la brevedad un equipo de trabajo interinstitucional para la concreción del cuestionario. Desde los distintos efectores de la Mesa se coincidió en la importancia de la realización del mismo para un pleno abordaje de la población. En otro tramo, se realizó un intercambio de experiencias con relación a las dificultades que presentan las personas con discapacidad para al acceso a tratamientos y se planteó la posibilidad de realizar de manera conjunta entre los participantes de la Mesa y autoridades del Hospital Zonal local, un protocolo para acceder de manera más eficiente a los turnos en dicho nosocomio. En este sentido, distintos efectores también plantearon la importancia de concretar un encuentro con autoridades del Hospital a los fines de fomentar la capacitación en discapacidad de los médicos/profesionales tratantes dentro de dicha institución.

