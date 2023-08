BM – jueves 3 de agosto

TRANSPORTE GRATUITO PARA ESTUDIANTES DE LA PLATA Y TANDIL PARA LAS P.A.S.O La Municipalidad de Las Flores informa que se dispondrá para estudiantes universitarios de las ciudades de La Plata y Tandil, transporte gratuito los días sábado 12 y domingo 13 de agosto con motivo de desarrollarse el 13 de agosto las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O.). Cabe destacar, que los cupos son limitados. Salida desde La Plata el sábado 12 a las 10 Hs. (Plaza Moreno) y regreso el domingo 13, 19 Hs. (Terminal de Ómnibus). Desde Tandil el viernes 11, 18.30 Hs. (Garibaldi 955) y regreso domingo 13, 19 Hs. (Terminal de Ómnibus). Para inscribirse llamar al 02244-440956, de 8 a 20 Hs.

AJEDREZ: CUARTA FECHA DE LA CUENCA DEL SALADO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL La Secretaría de Deportes informa que este sábado, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, tendrá lugar la cuarta etapa del torneo de ajedrez Cuenca del Salado. El certamen, organizado por la Escuela Municipal que dirige el profesor Mario Orlando, se pondrá en marcha a las 10 horas y se empleará el Sistema Suizo, disputándose seis rondas cuyo tiempo de duración será de 12 minutos más 3 segundos por jugador. En la oportunidad, se aguarda la participación de un interesante número de aficionados al juego ciencia, que competirán en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Libres, Universitarios y Senior.

SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA Este año el lema de la “Semana Mundial de la Lactancia Materna” que se desarrolla del 1 al 7 de agosto es “Amamantar y trabajar: ¡hagamos que sea posible!. Desde la Secretaría de Salud Pública se realizan de forma continua y bajo el programa «Mil días, toda la vida» la difusión, promoción y educación sobre los beneficios de la alimentación con lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida, en forma exclusiva y la incorporación de alimentación complementaria en forma oportuna y el destete. En esta semana se realizan distintas acciones de promoción por parte de agentes sanitarios y se dicta el taller de lactancia materna y alimentación complementaria a cargo de la Lic. en nutrición Josefina Danussi y la Puericultora Agustina Iugovich. Si necesitas asesoramiento no dudes en consultar a las profesionales, los días jueves, sala Ramón Carrillo Nutrición infantil y los días miércoles consultorio puericultura.

