Ricardo «Gato» Peters, precandidato a diputado provincial: «Me entusiasma la posibilidad de armar equipos de trabajo»

(foto archivo) A sólo diez días de las PASO 2023, el precandidato a diputado provincial por la quinta sección electoral por Juntos por el Cambio pasó por «El Periodístico» para analizar el tramo final de la campaña a nivel local y regional. «Con Diego (Santilli) venimos trabajando desde hace prácticamente un año con toda la parte técnica en el interior de la provincia y lo que es el desarrollo de los territorios. De repente me vi involucrado en la campaña y de alguna manera me pidieron el nombre para la lista de diputados. En ese marco lo vengo acompañando en recorridas por la quinta sección y en otras también. Con Horacio (Larreta) hemos estado en Mar del Plata y Tandil. Ahora con (Facundo) Manes que también se ha sumado», afirmó. Sobre la posibilidad de ser diputado, «Gato» expresó que «en realidad lo que más me gusta y me entusiasma es la posibilidad de armar e integrar equipos técnicos de trabajo. Para ser diputado tendría que cambiar mi estilo de vida». Finalmente, sobre el panorama local, Peters dijo que «veníamos trabajando con Fede (Dorronsoro) y su equipo junto a Santilli. Cuando llegó el momento queríamos armar una lista única a nivel local pero desde el espacio de ellos no se lo permitieron y terminaron debajo de Bullrich y Grindetti en la interna».

El show a beneficio de APOGHARD En la entrevista, «Gato» también habló de «Alpargato» su nuevo espectáculo que presentará el próximo sábado 5 de agosto en el Teatro Español. «No tengo que explicar la tarea de Apoghard porque todos la conocen. Tengo muchos amigos trabajando y colaborando allí. Me pone feliz hacer «Alpargato» para ellos y más sabiendo que está prácticamente todo vendido», señaló el artista.

