BM – jueves 31 de agosto

ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN ESCUELA SECUNDARIA Nº 4 El intendente Ing. Alberto Gelené acompañado por el equipo de la Secretaría de Educación, Prof. Rogelio Díaz y Prof. Silveria Giménez, hizo entrega de instrumentos musicales en la Escuela de Educación Secundaria Nº 4, la cual posee la Orientación Arte – Música.

Los mismos permitirán potenciar los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se desarrollan en el ámbito escolar. La modalidad requiere articular con todos los niveles del sistema educativo, acciones tendientes a fortalecer la Educación Artística, por lo cual también estuvo presente Aldo Valente, director de la Orquesta Escuela de nuestra ciudad para aportar su experiencia y posibles acciones en conjunto. La directora de la Escuela, Patricia Pilatti, destacó el acompañamiento permanente de la gestión municipal y la importancia de la adquisición de los materiales indispensables para la formación musical. Por su parte, el intendente municipal reafirmó el compromiso de continuar apoyando a la institución, con motivo de contribuir a la mejora de la calidad educativa. Algunos de los elementos que se entregaron fueron: piano, palillos, pandero, surdo, redoblantes, guitarra eléctrica, amplificadores, entre otros.

Participaron de la actividad el secretario del establecimiento, Federico Dirazar; docentes, alumnos y demás integrantes de la comunidad educativa.

JUEGOS BONAERENSES: CUATRO PAREJAS DE PADEL A MAR DEL PLATA La Secretaría de Deportes informa que los florenses tendremos representantes de padel en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2023, que se disputarán desde el viernes 15 hasta el miércoles 20 de septiembre en Mar del Plata. Ayer se llevó a cabo la instancia regional, donde en Saladillo se impusieron Fiorella Propato y Emma Di Tullio (Sub 16); y Santino Propato y Bruno Cabral (Sub 14), mientras que en 25 de Mayo se adjudicaron el certamen Catalina Cabral y Ailén Giacoia (Sub 18); y Francisco Brahín y Valentín Biazzuti (Sub 18).

EL DÍA NACIONAL DEL ÁRBOL SE CONMEMORÓ CON UNA FORESTACIÓN EN EL JARDÍN BOTÁNICO El pasado 29 de agosto se festejó el Día Nacional del Árbol con la forestación de nuestro Jardín Botánico sobre Avenida Pte. Perón, con la especie arbórea Jacaranda mimosifolia, conocida como «Jacaranda». En dicha actividad se contó con la presencia y participación de alumnos y docentes de la Escuela Nº 1, autoridades locales e integrantes del área de Ambiente. Celebramos este día para resaltar el valor que tienen los árboles en nuestra vida y en la conservación del Ambiente, creando conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales provenientes de esta fuente natural.

Los árboles son vida y como florenses, debemos considerar la responsabilidad en el cuidado de nuestro patrimonio natural, sobre todo hoy en día con los problemas de contaminación, calentamiento global y cambio climático. Protejamos los árboles, cuidemos nuestro patrimonio forestal.

LA ETAPA DE CIRCO DE LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES VOLVERÁ A LLENAR DE ALEGRÍA Y COLOR AL CLUB JUVENTUD DEPORTIVA Este domingo, desde las 17.30 horas toda la comunidad podrá disfrutar de una nueva edición de la Etapa Cultural en el marco de las Olimpíadas Juveniles Florenses 2023. Una vez más los equipos participantes de esta gran competencia montarán un espectáculo circense para lucirse ante amigos, familiares, grandes y chicos. Dentro de este show deberán presentar números de malabarismo, destreza física y clown. Los siete equipos siguen en carrera representando a sus escuelas con el objetivo de obtener el tan esperado viaje al Parque de la Costa para todos y un premio muy especial para el equipo ganador. Están todos invitados a vivir una jornada repleta de diversión y sana competencia, los esperamos este domingo 3 de agosto a partir de las 17.30 horas en el Club Juventud Deportiva ubicado en Av. Carmen e Hipólito Yrigoyen.

JORNADAS DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS CON ALUMNOS DE LA SECUNDARIA N° 3 En el marco del Mes de la Niñez, alumnos de la Escuela Secundaria N°3 realizaron jornadas de juegos y actividades con niños y niñas de los Centros de Promoción Comunitaria dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano. Los estudiantes visitaron el Centro Norte-Amparo Materno Infantil, el Centro Oeste y el Centro Sur. Se vivieron lindos momentos de alegría y disfrute, generando una importante articulación entre la institución educativa mencionada y los Centros, con la realización de diferentes acciones.

CUIDADO ANIMAL: EN JULIO Y AGOSTO SE APLICARON MÁS DE 250 VACUNAS Y SE REALIZARON 267 DESPARASITACIONES EN BARRIOS Y PARAJES El Área de Cuidado Animal comunica que, durante julio y agosto, en los dos primeros meses del Calendario de Vacunación en Barrios y Parajes Rurales del Partido, se realizaron un total de 259 vacunaciones antirrábicas y 267 desparasitaciones. Más precisamente en las jornadas que se realizaron en Hospital, Plaza España; y en los CAPS Dardo Décima, 25 de Mayo, Barrio Traut, Solidaridad y “Ramón Carrillo” se contabilizaron 165 vacunaciones y 159 desparasitaciones. En tanto, en la visita a los parajes Boerr, Rosas, Vilela, Sol de Mayo, El Trigo, Estrugamou, Pardo, Harosteguy, Plaza Montero, El Gualicho se realizaron 94 vacunaciones y 108 desparasitaciones. Se recuerda que los veterinarios del área, durante septiembre, continúan con la recorrida por los diferentes sectores de la ciudad y la zona rural no sólo aplicando vacunas, sino también brindando información, inscribiendo para castraciones, entre otras acciones de importancia para el cuidado de la salud pública.

