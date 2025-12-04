BM – jueves 4 de diciembre

GRAN EXPECTATIVA POR LA 2ª CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE TATUAJES QUE SE REALIZARÁ EN LAS FLORES En nuestra ciudad se hará por segundo año consecutivo un evento cultural de trascendencia: Las Flores Tattoo Expo 2025, organizado por el tatuador Ruda Melo, con colaboración de la Municipalidad. Será los días 12, 13 y 14 de diciembre en el gimnasio del CEF N° 6 con entrada libre y gratuita y se espera la llegada de muchos visitantes, lo que además significará un gran aporte al desarrollo turístico en lo que respecta a gastronomía y alojamientos y también en lo productivo y comercial. Será una convención de carácter internacional debido a que participarán tatuadores y expositores de Reino Unido, El Salvador, Brasil, Venezuela, Bolivia, entre otros países y también de diferentes provincias de Argentina. Habrá premios para quienes resulten seleccionados entre las 15 categorías que se trabajarán. En conferencia de prensa se realizó la presentación oficial de la convención donde Melo estuvo acompañado por el intendente Alberto Gelené, el director de Cultura, Juan Bautista Saladino y la directora de Turismo, Wanda Borda. En su mensaje, el intendente Gelené destacó el esfuerzo del organizador, en su trayectoria personal no solo por su permanente capacitación para ser hoy exponente del arte del tatuaje, sino además por seguir apostando y con este encuentro, sumar a la promoción del turismo, del conocimiento de nuestra ciudad. En la convención que podrá visitarse de 12 a 22 horas, habrá intervenciones en vivo, stands institucionales, de emprendedores y patio de comidas.

SOBRE EL USO Y COMERCIALIZACIÓN DE PIROTECNIA Desde la Municipalidad de Las Flores se recuerda que está prohibido el uso y comercialización de pirotecnia de alto impacto sonoro y de globos aerostáticos; de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 15406/22, Art.3 y Ordenanza Municipal 3208/19. Para denunciar el uso de pirotecnia: Comisaría 452222 / Control Urbano 446191. Para más información contactarse con el Área de Cuidado Animal al 2244-442236 o 2244-15-466040.

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO “JUAN VUCETICH” Mañana viernes 5 de diciembre a las 11 horas se realizará el Acto de entrega de Certificados a Egresados de los Cursos dictados por el Instituto Universitario «Juan Vucetich». Las capacitaciones estuvieron dirigidos a personal municipal y policial del Centro de Monitoreo de Las Flores con el objetivo de fortalecer el sistema de seguridad pública. Se llevará a cabo en el Salón Rojo del Palacio Municipal y se contará con la presencia de autoridades locales, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y del Instituto Universitario.

CONCIERTO DE FIN DE AÑO DEL CORO POLIFÓNICO MUNICIPAL El domingo 14 de diciembre a las 21 horas en el Salón Rojo, el Coro Polifónico Municipal de Las Flores que dirige el profesor Miguel Ángel Polito, brindará a la comunidad un Concierto de Fin de Año. La agrupación de voces florense durante todo el 2025 realizó diferentes actividades y participó de numerosos conciertos: fue coro anfitrión de las tres ediciones anuales del Encuentro de Coros Ciudad de Las Flores y sus Parajes Rurales, eventos que se desarrollaron en nuestra ciudad durante los meses de septiembre, octubre y noviembre; además los coreutas locales, en distintos momentos, también viajaron a otras ciudades para formar parte de espectáculos musicales, lugares donde demostraron todo el trabajo que realizan y la dedicación y el compromiso que asumen en todas sus actuaciones corales. El concierto de fin de año del Coro Polifónico Municipal en el Salón Rojo será libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

ESCUELA TALLER: TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA 21 La Escuela Taller, dependiente de la Secretaría de Educación, dedicada a la restauración y conservación del Patrimonio Histórico y Cultural, culminó con la reposición de 9 rejillas de ventilación en el frente de la Escuela Primaria Nº 21 (6 de ellas ubicadas sobre la Avda. Rivadavia y las otras 3 sobre la Avda. Carmen). Las rejillas fueron relevadas de las únicas 2 rejillas originales de hierro fundido, ubicadas sobre el lateral de la Escuela que da al Templo Parroquial y realizadas por alumnos del Taller de 3D con orientación en Patrimonio Histórico a cargo de Marianela Lara y Facundo Cantelli. La colocación se llevó a cabo por las alumnas de los talleres de Albañilería y Moldería a cargo de Mauricio Cartasso y Muriel Couzelo, adquiriendo así el frente de la institución, su valor arquitectónico original.

About The Author