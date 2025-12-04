4 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

El gobierno bonaerense expropiará el Molino de Cañuelas

2 minutos de lectura
40 minutos atrás Fm Alpha

El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó el pasado viernes en general y en particular la expropiación de la ex fábrica Finaco de Cañuelas, conocida como El Castillo, ubicado en la intersección de las rutas 3 y 205.

El proyecto fue impulsado por la diputada massista Ayelén Itatí Rasquetti en 2022 con la idea de transformarlo en sede centralizada de las dependencias judiciales, de seguridad y tránsito del distrito.

«Estoy muy feliz por la aprobación porque es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace varios años. Ahora se abre una ventana de 120 días para que el Ejecutivo reglamente la Ley y en el caso de que no se introduzcan modificaciones, quedará firme. Luego tiene que realizarse el juicio de expropiación”.

 

Además, agregó que los fondos para la puesta en valor del inmueble “saldrán del Poder Judicial”.

Rasquetti presentó el proyecto por primera vez en junio 2022 pero vencidos los plazos por falta de tratamiento, perdió estado parlamentario.

La legisladora lo reflotó en mayo de 2024 con apoyo de la intendente Marisa Fassi. En marzo de 2025 obtuvo la media sanción de la cámara baja. Este viernes 28 de noviembre, impulsado por la senadora Sofía Vannelli, el Senado lo convirtió en Ley.

El edificio expropiado fue construido a finales de la década del ´20 por el industrial francés Gustave Artaux quien fundó allí la empresa alimenticia Finaco, dedicada a la producción de leche en polvo y huevo en polvo, entre otros productos deshidratados. Luego de una expropiación durante el gobierno de Juan Domingo Perón y posterior licitación durante el gobierno de Arturo Frondizi, el inmueble fue adquirido por el empresario alemán Guillermo Woters, quien creo la planta de fraccionamiento de películas fotográficas y radiográficas Imfasa, que quebró hacia finales de los ´60.

Desde fines de los ´80 el inmueble es propiedad de Nilda Aquino Arzamendia y de su hijo Martín Corsi.

Fuente: Info Cañuelas

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

4 minutos de lectura

BM – jueves 4 de diciembre

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Las Leoncitas, con «Vitu» Falasco, golearon en el debut del Mundial Junior

2 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

El Taladro llegó a la semifinal

5 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

4 minutos de lectura

BM – jueves 4 de diciembre

2 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

El gobierno bonaerense expropiará el Molino de Cañuelas

40 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Las Leoncitas, con «Vitu» Falasco, golearon en el debut del Mundial Junior

2 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Saladillo y Roque Perez: dos fallos judiciales ordenaron la provisión de agua potable libre de arsénico y agrotóxicos

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.