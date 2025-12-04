Las Leoncitas, con «Vitu» Falasco, golearon en el debut del Mundial Junior

(foto archivo) La selección Sub-21 (con la florense Victoria Falasco integrando el plantel) comenzó su camino en el Mundial Junior 2025 con una contundente victoria por 13 a 0 frente a Zimbabwe, en el primer partido de la fase de grupos disputado el pasado martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional de Chile. Los goles argentinos fueron convertidos por Catalina Stamati, Lourdes Pisthon (x3), Pilar Pisthon, Milagros Alastra (x2), Sol Guignet (x2), Chiara Ambrosini (x3) y Delfina Persoglia. Tras este sólido inicio, el seleccionado nacional se prepara para su próximo compromiso este jueves 4 de diciembre, a las 20:15hs, frente a Bélgica.

