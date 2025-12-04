Saladillo y Roque Perez: dos fallos judiciales ordenaron la provisión de agua potable libre de arsénico y agrotóxicos

En la tarde de este miércoles 3 de diciembre de 2025 se conoció lo dispuesto por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, a cargo del Dr. Mariano Martín Camilo López, quien en el día de la fecha dictó dos resoluciones en las que hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por los colectivos Reverdecer (Roque Pérez) y Ecos de Saladillo, vinculadas al acceso a agua potable libre de arsénico y agrotóxicos, patrocinados por el Dr. Fernando Cabaleiro quien integra la ONG «Naturaleza de Derechos». Las decisiones se basan en estudios técnicos y científicos impulsados por las propias organizaciones comunitarias, los cuales revelan altos niveles de arsénico y la presencia de agrotóxicos en las aguas subterráneas de ambas localidades. Roque Pérez y Saladillo, partidos vecinos comparten problemáticas hídricas similares. En ambos expedientes se solicitó la construcción de plantas potabilizadoras y la adopción de medidas que garanticen el suministro continuo y seguro de agua potable para toda la población. También se incorporaron los resultados del Mapa del Arsénico en Argentina, proyecto del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) que facilita muestreos gratuitos y publica los datos de manera abierta. Los valores registrados en Roque Pérez y Saladillo pueden consultarse en línea, lo que aporta transparencia y respaldo a las presentaciones judiciales. Respecto de los agrotóxicos, se apoyaron en investigaciones realizadas por universidades públicas y por profesionales del CONICET, cuyas conclusiones fueron consideradas relevantes para dimensionar el riesgo sanitario. Estos fallos se suman a precedentes recientes en localidades como Lobos, San Miguel del Monte, General Belgrano, Marcos Paz, French, 9 de Julio, Bragado y Alberti, consolidando una línea jurisprudencial que reconoce la contaminación por arsénico y agrotóxicos como un problema estructural de la región.

Fuente: Convergencias (Saladillo)

