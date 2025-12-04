El Taladro llegó a la semifinal

(foto archivo) Le ganó finalmente 2 a 1 a Juventud Unida tras haberse jugado anoche los 45 minutos que restaban del encuentro que debió suspenderse por la lluvia el domingo pasado. De nuevo Juan María López convirtió para el verde. Descontó Tomas Osterrieth para los albirrojos y el final fue pura emotividad y nerviosismo.

(Por Flavio Iacomini)

No se la hizo fácil Juventud Unida pero la tan ansiada clasificación la consiguió anoche El Taladro en el estadio de Ferrocarril Roca.

Buen marco de público para presenciar los 47 minutos que se jugaron con sensaciones que desnudan las razones de porque el futbol además de ser un deporte tan popular, genera atracción como juego colectivo.

A los 7 minutos de iniciado el encuentro, gran jugada por la izquierda de Jonatán López, centro al corazón del área y la aparición de su hermano Juan María para definir potente y convertir un golazo que tranquilizó a la parcialidad de los verdes por el 2 a 0.

El “Tanquecito” ya había hecho el gol en el CEF N° 6 del 1 a 0 de sólo un tiempo jugado por la copiosa llovizna de la tarde dominguera.

Anoche, se alteró la serenidad inicial de los verdes cuando a los 20 minutos aceleró Tomas Osterrieth por la izquierda y definió muy bien ante la salida del arquero Bruno Alegre.

Quedaban poco más de 25 minutos para que el partido terminara y fue cuando Juventud Unida, trató de acorralarlo a El Taladro que se replegó peligrosamente demasiado con un hombre menos (la expulsión de José Gioia del domingo pasado).

Si bien tuvo un par de contras que el equipo de Gonzalo Aparicio desperdició, Juventud Unida atacó en la búsqueda del segundo que si lo hubiera consumado, habría derivado esto en la clasificación de Juventud Deportiva.

En definitiva esto no ocurrió, se plantó bien la defensa de El Taladro y esperó el silbato del árbitro Carlos Alberto Servidio que dio finalizado el encuentro en el minuto 47.

Festejo por la clasificación y un gran mérito para el plantel y el cuerpo técnico del verde que desde que el “Pelado” Aparicio, junto a Fernando Di Pasquo y Juan Cazes tomaron el equipo, marchan invictos en cinco partidos con cuatro partidos ganados y un empate.

El equipo de calle Pueyrredón, de estar último en la tabla de posiciones, llegó a la clasificación como semifinalista. El domingo en el CEF N° 6, en el clásico, Ferrocarril Roca será su nuevo rival en la tan ansiada búsqueda de la final del torneo.

